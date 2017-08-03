Міноборони Росії заявляє про погодження нової зони безпеки у Сирії

Міністерство оборони Росії заявляє, що домовилося з сирійською опозицією про створення нової зони безпеки на північ від Хомса.

Речник міністерства Ігор Конашенков 3 серпня заявив, що перемир’я мало запрацювати з 12:00 за Києвом.

У так званій зоні деескалації проживають понад 147 тисяч людей, додав він.

Північні частини провінції Хомс нещодавно обстрілювали сирійські сили і російські військові літаки.

Цей регіон є однією з чотирьох пропонованих зон деескалації, про створення домовилися на мирних переговорах у столиці Казахстану. За словами Конашенкова, ще дві – на південному заході Сирії і біля Дамаска – вже «успішно діють».

За планом, який на мирних переговорах щодо Сирії в Астані підтримали Росія, Туреччина й Іран, четверта безпечна зона має бути створена в північно-західному регіоні Ідліб, але через розбіжності з Туреччиною вона не запрацювала.

Москва і Тегеран підтримують владу авторитарного президента Сирії Башара аль-Асада, Анкара – частину опозиційних до нього сирійських сил. При цьому Росія, Туреччина, а також США ведуть у Сирії безпосередні воєнні кампанії проти бойовиків «Ісламської держави». Москва також здійснює удари по інших супротивниках влади Асада, зокрема й по тих, що мають підтримку Заходу й арабського світу.

Внаслідок війни в Сирії, що почалася на початку 2011 року, загинули сотні тисяч людей, мільйони інших були змушені переїхати.