Кабмін змінив порядок нарахування грошового забезпечення військовим

Кабінет міністрів змінив порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям з 1 січня 2018 року. Відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні уряду.

Як заявив у ході засідання міністр оборони України Степан Полторак, порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовців не змінювався за часів СРСР.

«В основу грошового утримання входили оклади за військовим званням і посадою. Те, що пропонується сьогодні – значно підвищить захист та соціальну справедливість. Ми відходимо від того, як було, коли 10-15% забезпечення – це те, що йде на пенсію, а далі – 17 надбавок, які є непрозорими та неефективними», – сказав міністр оборони України Степан Полторак.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов закликав збільшити заробітну плату військовим до рівня держслужбовців.

Турчинов заявив, що структура грошового забезпечення українського військовослужбовця має відповідати стандартам НАТО, де не менше 70-80% – посадовий оклад і доплата за військове звання, а в Україні нині цей показник становить 10-15%.