Порошенко підписав указ про додатковий захист дітей загиблих журналістів

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про додаткові заходи щодо соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків», яким розширив перелік підстав для отримання президентських стипендій дітям загиблих або серйозно травмованих медійників. Про це йдеться на сайті глави держави.

Зокрема, цим указом доручається уряду підготувати законопроект про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність І групи у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

15 серпня цього року президентські стипендії, які складають 1,5 прожиткових мінімумів на особу, призначили Валерії Кравчук (доньці журналіста Сергія Ніколаєва), Кірі Лабуткіній (доньці журналіста Дмитра Лабуткіна) та Максиму Веремію (синові журналіста В'ячеслава Веремія).

16 вересня виповнюється 17 років від зникнення Георгія Ґонґадзе, українського журналіста, засновника інтернет-видання «Українська правда». Цього дня українські медійники вшановують пам’ять загиблих колег і закликають владу провести ефективне розслідування злочинів проти журналістів.