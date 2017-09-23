Угорщина хоче перегляду закону про освіту, але гуманітарних програм для України не скасує – Шолтес

Угорщина готує дипломатичну відповідь щодо нового закону України про освіту, але надалі продовжуватиме надання гуманітарної допомоги. Про це заявив у суботу в Будапешті статс-секретар Міністерства людських ресурсів Міклош Шолтес під час проводів групи дітей з України, які оздоровлювалися на місцевому курорті.

«Угорщина та угорський уряд надають всю допомогу Україні з інтеграції в ЄС, покращення економічної ситуації і забезпечують безвізовий в’їзд в ЄС, а також гуманітарні питання… Але дорога, на яку нещодавно ступила Україна, не є європейською дорогою, це не спільний шлях», – сказав Шолтес.

За його словами, угорська влада і далі чинитиме тиск на Київ, «поки сусідня держава не повернеться на шлях попередніх років» (щодо освіти для нацменшин – ред). Водночас, якщо Україна чи українська громада в Угорщині звернеться з проханням, «надання гуманітарної допомоги продовжиться», наголосив Шолтес.

Він зазначив, що впродовж останніх років Угорщина безкоштовно відправила до України понад 200 тонн харчових продуктів, ліків, прийняла на реабілітацію поранених у зоні АТО військовослужбовців, а також з 2015 року надала можливість оздоровлення і відпочинку близько двом тисячам школярів із України, з родин загиблих чи поранених воїнів АТО та родин-переселенців.

Водночас голова Всеугорського національного органу самоврядування українців (ДОСУУ) Юрко Кравченко заявив, що представлена ним організація не згодна з новими законодавчими змінами в мовно-освітній сфері нацменшин України, назвавши їх «неєвропейськими по духу». Кравченко наголосив, що національні самоврядування 13 нацменшин Угорщини користуються правом повного самовизначення в освіті.

Парламент Угорщини цього тижня ухвалив резолюцію, в якій засудив новий закон України про освіту від 5 вересня. За визначенням угорських парламентарів, цей закон «серйозно обмежує права на освіту та право користування рідною мовою, гарантовані законами України для угорців Закарпаття». Парламент Угорщини у своїй резолюції закликав угорський уряд зробити все можливе, щоб не допустити вступу в дію українського закону про освіту.

Новий закон України про освіту, а саме його розділ про мову освіти в державних освітніх закладах – державну українську, – викликав критику не тільки в Угорщині, а й у Румунії, Польщі і Росії. Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин із освітнього процесу.

Верховна Рада України ухвалила закон 5 вересня, раніше його підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій і передав на розгляд президентові Петрові Порошенку, який має вирішити – підписувати його чи повертати з зауваженнями чи запереченнями.