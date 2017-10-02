У Калинівці відкритих осередків горіння немає, спостерігається поодинока детонація боєприпасів – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що станом на 7:00 2 жовтня на арсеналі поблизу Калинівки Вінницької області ще відбувається поодинока детонація боєприпасів, втім, відкритих осередків горіння немає.

За даними ДСНС, піротехніки на сьогодні виявили та вилучили 547 вибухонебезпечних предметів і продовжують реагувати на заявки від громадян щодо підозрілих предметів. Проводиться очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості за межами населених пунктів у 10-кілометровій зоні навколо арсеналу, додали у рятувальній службі.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і погасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що кошти, 100 мільйонів гривень, які надав уряд на подолання наслідків вибухів, будуть доступні з 1 жовтня на фінансування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: відновлення пошкоджених об’єктів, житлових будинків, шкіл, інфраструктури.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».