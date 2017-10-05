Фігуранту однієї зі «справ Хізб ут-Тахрір» в анексованому Криму Муслімові Алієву продовжили арешт до 8 грудня

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 5 жовтня продовжив термін тримання під вартою фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва до 8 грудня 2017 року. Про це повідомляють на сторінці об’єднання «Кримська солідарність» у Facebook з посиланням на адвоката кримчанина Сергія Легостова.

«До родичів і друзів вийшов адвокат Сергій Легостов. Запобіжний захід Мусліму Алієву залишили без зміни і продовжили до 8 грудня. Адвокат вважає, що закритий характер судових засідань пояснюється небажанням силовиків і суддів бачити велику кількість активістів, людей, що приходять підтримати несправедливо заарештованих», – мовиться в повідомленні.

За словами адвоката, під час судового засідання Алієв сказав, що не визнає своєї провини і доведе це.

4 жовтня цей же суд на два місяці продовжив термін утримання під вартою ще чотирьом фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку і Вадим Сірук залишаться в СІЗО до 9 грудня.

Фігуранти ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Арсен Джеппаров і Рефат Алімов перебувають під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам'янці 18 квітня 2016 року. Перших чотирьох обвинувачених ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці або кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши організацію до переліку 15 об’єднань, названих «терористичними». Москва після захоплення Криму намагається насаджувати цю свою заборону і на цій окупованій частині території України, хоча в Україні ця організація діє легально.