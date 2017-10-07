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07 Жовтень 2017, Київ 14:52
Новини | Міжнародні

Пакистан: щонайменше 14 людей загинули під час ДТП

У Пакистані щонайменше 14 людей загинули під час ДТП за участі автобуса, який перевозив студентів університету.

За повідомленням місцевої влади, автокатастрофа сталася 7 жовтня біля міста Кветта, що у провінції Балуджистан. Водій фургона через перевищення швидкості втратив контроль, виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з автобусом.

Представник університету у Балуджистані повідомив «Радіо Машаал», що загиблі, серед яких є діти, були пасажирами фургона, тоді як студенти і викладачі з автобуса отримали лише поранення.

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