Президент закликав Раду Європи активніше захищати права українців від дій Росії

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турб’єрном Яґланном закликав його активніше захищати права українських громадян, які потерпають від дій Росії на окупованій частині території – на Донбасі й у Криму, – а також у самій Росії.

Як повідомила прес-служба голови української держави, під час зустрічі, що відбулася в перебігу робочого візиту до французького Страсбурга, де працює Рада Європи, Порошенко закликав активізувати роль цього провідного європейського правозахисного об’єднання в захисті прав людини на території незаконно окупованого українського Криму і звернувся до Яґланна з проханням використати всі наявні механізми для виправлення критичної ситуації з правами людини на півострові.

Порошенко також закликав Яґланна активніше долучатися до зусиль для звільнення громадян України, які незаконно утримуються в окупованих Криму і на Донбасі та на території Росії, мовиться в повідомленні.

Президент України також подякував Раді Європі за підтримку, відзначивши, що з самого початку агресії Росії проти України Комітет міністрів та Парламентська асамблея Ради Європи рішуче виступили на захист територіальної цілісності та суверенітету України. Він також наголосив на необхідності консолідації всіх інститутів Ради Європи для продовження системного тиску на Росію з метою виконання нею вимог Ради Європи щодо припинення агресії проти України, повідомили про цю зустріч на Банковій.

Турб’єрн Яґланн, зі свого боку, звернув увагу, що за підтримки Ради Європи Україна здійснила значні реформи, і тепер він чекає на початок роботи нового Верховного суду України.

Петро Порошенко відвідав 11 жовтня Страсбург із робочим візитом, у перебігу якого, зокрема, виступив на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.