Уряд призначив нового голову Держінспекції ядерного регулювання і звільнив виконувача обов’язів голови Держгеокадастру

Кабінет міністрів призначив Григорія Плачкова головою Державної інспекції ядерного регулювання та звільнив із посади Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.

Плачков очолив Державну інспекцію ядерного регулювання замість виконувача обов’язів голови відомства Бориса Столярчука. А той, як повідомлялося, був призначений після того, як попередній керівник інспекції Сергій Божко помер 6 лютого цього року.

Як заявив під час засідання уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман, він також буде наполягати на проведенні перевірки діяльності голови Держгеокадастру.

«Ми говорили про Держгеокадастр. Є нарікання на Укртрансінспекцію від бізнесу: то дозволи якісь не видають, то вимагають щось за дозволи. Є нарікання на інспекцію з праці: замість того, щоб займатись безпекою праці реально і детінізацією, вони невідомо чим займаються, ходять, доять бізнес», – сказав він.

Володимир Гройсман заявив про відсторонення від служби виконувача обов’язків голови Держгеокадастру Олега Цвяха 24 жовтня в ході засідання Ради регіонального розвитку.

Державний земельний кадастр – це державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їхнє цільове призначення і обмеження у використанні. Кадастр містить дані про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, розподіл між власниками та користувачами. Держгеокадастр, серед іншого, забезпечує раціональне використання земель.