Афганістан заблокував WhatsApp і Telegram на 20 днів

Афганістан тимчасово заблокував найпопулярніші месенджери WhatsApp і Telegram з посиланням на «технічні проблеми» та необхідність більшого нагляду.

Обидва мобільних додатка, які використовують зашифрований канал передачі повідомлень, популярні серед користувачів смартфонів в Афганістані, включаючи бойовиків талібів.

Саєд Наджиб Нангял, представник Міністерства зв'язку та інформаційних технологій Афганістану, 4 листопада підтвердив тамтешній службі Радіо Свобода, що ордер був виданий, але не роз'яснив причин ухвалення такого рішення.

«Через деякі технічні проблеми і для кращого нагляду ми вирішили зупинити роботу цих двох додатків. Це тимчасове рішення, яке діятиме з сьогоднішнього дня і буде протягом 20 днів», – сказав Нангял, зауваживши, що це не вплине на інші додатки, такі як Facebook, Twitter та YouTube.

Цей крок викликав хвилю критики в соціальних мережах, де користувачі розцінили заборону користуватись месенджерами як атаку на свободу слова.

Уповноважений міністра телекомунікацій Афганістану Шахзад Аріобі відкидає такі звинувачення. Він написав у Facebook, що регулятор відповідав на скарги громадян про функціональність додатків.

«Уряд прагне до свободи вираження поглядів», – заявив Аріобі.

Раніше місцеві ЗМІ з посиланням на невідомі джерела повідомляли, що заборону ініціювали афганські службовці безпеки, щоб припинити обмін зашифрованими повідомленнями серед представників екстремістських груп.

Регулювати роботу сервісів для відправки повідомлень взялися також, зокрема, у Росії. 21 липня цього року Держдума ухвалила закони про регулювання роботи месенджерів і про заборону засобів обходу блокування сайтів.

Закон про месенджери зобов’язує адміністрацію сервісів встановлювати особу користувачів (за номером телефону), а також обмежувати передачу повідомлень за процедурою, яку визначить уряд. У Держдумі заявляли, що користувачів відключатимуть від месенджерів за рішенням суду.

Закон про заборону засобів обходу блокувань передбачає блокування так званих «анонімайзерів» і VPN-сервісів, які не обмежують доступ до сторінок з реєстру заборонених сайтів «Роскомнагляду». Виявляти такі анонімайзери будуть ФСБ і поліція Росії.