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25 Листопад 2017, Київ 15:33
Новини | Події

Міноборони: Полторак заслухав керівництво штабу АТО про ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі

Степан Полторак

Міністр оборони Степан Полторак заслухав керівництво штабу антитерористичної операції (АТО) про оперативну ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, сьогодні, 25 листопада, Полторак здійснив робочу поїздку в район проведення АТО.

Також міністр оборони й керівництво АТО обговорили актуальні проблемні питання життєдіяльності військових у зоні бойових дій на Донбасі, додають у міністерстві.

Раніше сьогодні у штабі АТО заявили про можливі провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків через заплановане відвідування представників Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ населених пунктів Гладосове і Травневе на Донеччині.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

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