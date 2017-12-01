Грицак: СБУ буде запобігати спробам незаконного тиску на бізнес

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що СБУ буде запобігати спробам незаконного тиску на бізнес. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Грицак запевнив, що СБУ в межах своєї компетенції докладатиме всі необхідні зусилля для практичного забезпечення прав і гарантій бізнесу.

«Ми будемо твердо і рішуче запобігати спробам незаконного тиску на бізнес, створенню інфраструктурних перешкод чи у будь-який інший спосіб перешкоджанню законній діяльності українських та іноземних компаній», ‒ сказав він під час зустрічі з керівниками провідних бізнес-асоціацій.

Водночас Бізнес-омбудсмен Альгідрас Шемета відзначив, що є співпраця офісу бізнес-омбудсмена з СБ України.

«З моменту підписання Меморандуму між СБУ та Радою бізнес-омбудсмена ми бачимо конкретні дії з боку спецслужби для вирішення існуючих питань», ‒ сказав Бізнес-омбудсмен Альгідрас Шемета, якого цитує прес-служба СБУ.

Верховна Рада 16 листопада схвалила за основу і в цілому законопроект щодо відеофіксації обшуків. Відповідно до пояснювальної записки, проект закону спрямований на захист суб’єктів господарювання під час досудового розслідування кримінального провадження. Наразі цей документ підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій, але президент України Петро Порошенко ще не підписав законопроект.

Згідно з даними одного з показників дослідженння фахівців Всесвітнього економічного форуму, оприлюдненого 26 вересня, Україна зайняла 113-е місце зі 137 досліджених країн світу за рівнем впливу організованої злочинності на бізнес. За результатами опитування представників бізнес-спільноти України за 2016 рік, найбільш проблемними факторами для ведення бізнесу в Україні автори рейтингу називають інфляцію, корупцію, нестабільність політики, ставки податків і податкове регулювання.