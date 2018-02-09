Парубій: депутати розглядатимуть призначення голови Нацбанку наприкінці лютого

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що наступного пленарного тижня у парламенті розглядатимуть питання щодо призначення голови Національного банку України. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

За його словами, у найближчий час кандидат на цю посаду матиме зустрічі в комітетах Верховної Ради України.

«Я сподіваюсь, що до наступного пленарного тижня ми будемо мати завершені політичні дискусії з цього приводу», – сказав спікер.

Парубій зауважив, що з призначенням нового складу ЦВК «ситуація трошки складніша, бо, згідно з ухваленим антикорупційним законодавством, всі кандидати до ЦВК повинні пройти спецперевірку, а вона може тривати близько 20 днів».

При цьому голова Верховної Ради висловив сподівання, що до наступного пленарного тижня ця перевірка буде завершена.

Наступний пленарний тиждень розпочинається 26 лютого.

5 лютого Андрій Парубій доручив відправити документи кандидатів у члени Центральної виборчої комісії на спецперевірку.

23 січня президент України Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії, іншим рішенням звільнивши з посади членів ЦВК у зв’язку із закінчення терміну повноважень. В Адміністрації президента також оприлюднили імена 13 осіб, щодо яких Порошенко підписав подання.

У цьому поданні, як зауважила громадянська мережа «Опора», не були враховані пропозиції депутатських фракцій ВО «Батьківщина» та партії «Опозиційний блок». «Опора» називала це подання президента «політично незбалансованим».

1 червня 2014 року сплив семирічний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК.

Президент України Петро Порошенко 18 січня вніс до Верховної Ради проекти постанов про звільнення Валерії Гонтаревої з посади глави Національного банку України та призначення на цю посаду Якова Смолія.