У Швейцарії відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Відповідно до його результатів іспанська «Барселона» зустрінеться з італійською «Ромою», іспанська «Севілья» – з німецькою «Баварією», італійський «Ювентус» – з іспанським «Реал Мадридом», а «Ліверпуль» з Англії поміряється силами із іншим представником цієї країни – «Манчестер Сіті».

Перші матчі відбудуться 3 та 4 квітня, а матчі-відповіді – 10 та 11 квітня.

Представник України донецький «Шахтар» вибув із турніру на стадії 1/8 фіналу, поступившись за сумою двох матчів італійській «Ромі».

Фінал турніру відбудеться 26 травня в Києві.