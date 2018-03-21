Кремль: відсутність посла Британії на зустрічі в МЗС Росії свідчить про «небажання чути відповіді»

У Кремлі розкритикували рішення посла Великої Британії в Москві не брати участь у зустрічі, яку скликало Міністерство закордонних справ Росії у зв’язку зі справою про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля в британському Солсбері.

Як заявив 21 березня речник президента Росії Дмитро Пєсков, відсутність представника Британії на зустрічі для іноземних послів свідчить про небажання почути відповіді Росії на поставлені Лондоном питання.

«Це ще один красномовний прояв абсурдної ситуації, коли ставлять запитання і демонструється небажання чути якісь відповіді», – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

Раніше в посольстві Великої Британії заявили, що посол Лорі Брістоу не буде присутній на зустрічі, яку скликає МЗС Росії 21 березня.

20 березня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що викликає всіх акредитованих послів іноземних держав для роз’яснень у «справі Скрипаля».

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.

Президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки.