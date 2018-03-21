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21 Березень 2018, Київ 14:20
Новини | Міжнародні

Посол Британії не приїде на зустріч в МЗС Росії у справі Скрипаля

Посол Великої Британії в Росії Лорі Брістоу після зустрічі в російському МЗС 13 березня 2018 року

Посол Великої Британії в Москві Лорі Брістоу не буде присутній на зустрічі, яку скликає Міністерство закордонних справ Росії 21 березня у зв’язку зі справою про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля в британському Солсбері. Про це повідомляє посольство Сполученого Королівства в Москві.

«Посол не буде присутній на зустрічі, і ми вирішуємо, чи посилати представників на робочому рівні», – заявили в посольстві.

20 березня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що викликає всіх акредитованих послів іноземних держав для роз’яснень у «справі Скрипаля».

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Машини російських дипломатів покинули посольство в Лондоні (відео)

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Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

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17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.

Президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки.

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