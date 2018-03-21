Порошенко законом заборонив приносити зброю у Раду, АП, Кабмін та інші будівлі держвлади

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо заборони допуску осіб зі зброєю до будівель, де працюють Верховна Рада, президент, уряд та інші органи державної влади, інформує сайт президента у середу.

Повідомляється, що, за підписаним законом, у держустанови не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

Закон набирає чинності з дня його опублікування, йдеться в повідомленні.

20 березня Верховна Рада України проголосувала за законопроект, яким забороняється проходити у будівлі центральних органів державної влади зі зброєю, в тому числі депутатам.

Необхідність посилити охорону парламенту почали обговорювати після того, як 15 березня деякі депутати заявляли, що Надія Савченко двічі намагалася потрапити до зали парламенту зі зброєю.

Перед цим генеральний прокурор Юрій Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті України. Савченко відмовилася прямо коментувати звинувачення на свою адресу і запропонувала силовикам допитати її на «детекторі брехні».