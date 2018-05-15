Пропозиція кримінального покарання за виконання санкцій у Росії загрожує свободі ЗМІ – ОБСЄ

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір розкритикував законопроект, внесений у Державну думу Росії, що передбачає кримінальну відповідальність і терміни ув’язнення за виконання антиросійських санкцій і за «умисні дії, які призвели до запровадження санкцій проти Росії». За словами Дезіра, пропоновані зміни становлять загрозу для свободи ЗМІ і свободи слова в країні.

«Це законодавство запровадить довільні обмеження, самоцензуру і негативно позначиться на роботі російських журналістів. Законодавство дозволило б переслідувати журналістів за публікацію «інформації, яка привела або могла привести до введення» санкцій, навіть якщо це не було їхньою метою. Свободу ЗМІ не можна піддавати таким широким обмеженням із геополітичних причин», – написав Дезір у листі до спікера нижньої палати парламенту Росії В’ячеслава Володіна, який є одним з авторів законопроекту.

Пропозицію змін до Кримінального кодексу Росії у Державну думу внесли 14 травня.

Законопроект передбачає штраф до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі до трьох років за надання іноземним державам відомостей або рекомендацій, які можуть спровокувати їх на нові санкції. Також пропонується ввести до Кримінального кодексу статтю за відмову від угод з росіянами на підставі виконання санкцій іноземних держав. За таке порушення, автори поправок пропонують штрафувати на суму до 600 тисяч рублів, засуджувати до примусових робіт на термін до чотирьох років, або обмежувати чи позбавляти волі на такий же термін.

Минулого тижня голова Держдуми В’ячеслав Володін заявив, що уряд Росії і Верховний суд вже дали позитивні відгуки на цей законопроект. Перше читання документа має пройти 17 травня.

Опозиціонер Дмитро Гудков заявив, що цей документ «робить боротьбу з корупцією кримінальним злочином».

Проти Росії діє низка санкцій США і Євросоюзу, зокрема, через загрозу суверенітетові України.