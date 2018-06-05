Екс-прем’єра Киргизстану арештували на 2 місяці у справі про корупцію

Районний суд Бішкека змінив запобіжний захід колишньому прем’єр-міністрові Киргизстану Сапару Ісакову на утримання під вартою до кінця слідства. Раніше Ісакова після висунення звинувачень відпустили під підписку про невиїзд.

«Це повна несправедливість, слів немає», – сказав екс-прем’єр після рішення суду.

5 червня його допитали в Державному комітеті національної безпеки Киргизстану.

29 травня Ісакову висунули звинувачення у справі про корупцію. За версією слідства, Ісаков пролобіював інтереси іноземної компанії при відборі підрядника, який повинен був займатися модернізацією Бішкекської ТЕЦ у 2013 році: чиновник займав посаду заступника керівника апарату тодішнього президента країни Алмазбека Атамбаєва.

Переслідування соратників Атамбаєва в Киргизстані тривають вже кілька місяців. Експерти пов'язують їх із боротьбою за владу у владній партії Киргизстану між колишнім президентом і нинішнім – Сооронбаєм Жеенбековим.

Сапарові Ісакову, який понад місяць тому ще був головою уряду, може загрожувати до 15 років в’язниці.

41-річний Сапар Ісаков вважається одним з найближчих соратників екс-президента Алмазбека Атамбаєва. У період його правління Сапар Ісаков керував відділом зовнішньої політики апарату президента, а потім очолив цей апарат, у 2017 році був призначений прем’єр-міністром Киргизстану.