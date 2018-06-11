Омбудсмен просить Червоний Хрест надіслати представника на окуповану частину Донбасу

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до віце-президента Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Жіля Карбоньє з проханням сприяти візиту представника цього комітету до пенітенціарних закладах на окупованих територіях.

У листі, уривки з якого наводить сайт омбудсмена 11 червня, Денісова вказує, що здійснює «моніторинг дотримання прав громадян України, які перебувають у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей». Вона також просить керівника міжнародної організації «сприяти візиту представника комітету в пенітенціарні установи на окупованих територіях, перевірити умови тримання громадян України і можливість надання їм медичної допомоги».

Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що Україна прагне інтенсивнішого залучення Червоного Хреста до захисту прав українців, ув’язнених у Росії та на окупованих територіях. Товариство Червоного Хреста працює в Україні понад століття, його представники активно долучаються до допомоги жителям Донбасу, організація періодично передає туди гуманітарну допомогу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін порушить питання звільнення утримуваних у Росії українських політв’язнів на зустрічі з колегами в «нормандському форматі», яка відбудеться 11 червня. Про це президент України Петро Порошенко заявив 8 червня на зустрічі з родинами українських заручників, які утримуються у російських в’язницях, на окупованих територіях Донбасу та Криму.