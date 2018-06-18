У Кремлі прокоментували недопуск Денісової до українських політв’язнів

Речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що недопуск цього тижня тиждень українського омбудсмана в колонію до Олега Сенцова та Миколи Карпюка не означає зриву домовленостей, досягнутих між Володимиром Путіним та Петром Порошенко.

Про це Песков сказав під час прес-конференції 18 червня, передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії.Він також додав, що причини, через які український омбудсман Людмила Денисова не змогла зустрітися з ув'язненим Олегом Сенцовим, йому невідомі.

«Я б так не ставив питання. Причини, за якими не змогли зустрітися, я не можу вам сформулювати, тому що це не наша компетенція. Здійснюється взаємодія російського омбудсмана Тетяни Москалькової і її української колеги Денисової, вони мають у своєму розпорядженні всю інформацію щодо того, з ким зустріч можлива, а з ким – неможлива », – заявив Пєсков.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила 18 червня, що адміністрація СІЗО в Москві не дозволила їй зустрітися із засудженим українцем Романом Сущенком. 15 червня Денісова поїхала в колонію до Олега Сенцова, але її не пустили. Згодом українського омбудсмана також не пустили до Миколи Карпюка.

Раніше в червні під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах. 13 червня Денісова вирушила до Росії. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.