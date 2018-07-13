У Києві триває глобальна акція до дня народження Сенцова (трансляція)

На майдані Незалежності у Києві триває мітинг до дня народження українського режисера і письменника Олега Сенцова. За словами її учасників, основною метою акції є привернення уваги світових лідерів до його ситуації та тиск на Росію з метою його звільнення.

13 липня у Сенцова – день народження, йому виповнюється 42 роки. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях. Акції на його підтримку відбуваються по всьому світу під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Останні новини про Олега Сенцова читайте тут

Окрім того, голодування оголосили кримчани Володимир Балух та Емір-Усеїн Куку.

Певний час у тюрмі голодував також Олександр Кольченко, однак був змушений припинити протест за станом здоров’я. Незрозумілою залишається ситуація щодо Олександра Шумкова.

Окрім того, стало відомо, що у полоні сепаратистів оголосив голодуванняукраїнський журналіст Станіслав Асєєв (Васін).

За даними «Медійної ініціативи за права людини», Росія зараз утримує з політичних мотивів понад 70 українців.