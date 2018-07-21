Субота на Донбасі минає без втрат серед українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про чотири випадки порушення режиму тиші з боку сепаратистів упродовж період з 7 ранку до 18 години в суботу, 21 червня. За даними штабу, йдеться про обстріли українських позицій у районах населених пунктів Піски, Павлопіль, Лебединське та Широкине. Втрат серед українських військових немає, зазначається у повідомленні.

Сайти угруповань «ДНР» та «ЛНР» наразі недоступні.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.