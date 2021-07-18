Радіо Свобода Weekly: новий міністр внутрішніх справ і нові футбольні чемпіони Європи

Монастирський замість Авакова: що криється за зміною керівника МВС?

Арсен Аваков пішов у відставку з посади міністра внутрішніх справ. Його замінив депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський.

Чому президент обрав Монастирського?

Яке політичне майбутнє у Авакова?

Що криється за зміною очільника МВС?

На ці запитання шукали відповіді у програмі «Свобода Live».

Денис Монастирський: що відомо про нового очільника МВС

Український парламент підтримав кандидатуру нового міністра внутрішніх справ, яку запропонував президент Володимир Зеленський. Радіо Свобода зібрала все, що відомо про Дениса Монастирського.

Футбол: Італія перемагає у фіналі і стає чемпіоном Європи

Збірна Італії перемогла у фіналі Чемпіонату Європи з футболу УЄФА. Матч на стадіоні «Вемблі» в Лондоні завершився з рахунком 1:1 в основному часі, серія пенальті завершилася з рахунком 3:2 на користь італійців.

Мовні норми, обов'язкові з 16 липня. Української стає більше

16 липня української мови в публічному просторі має стати ще більше. Починається новий етап втілення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». З цього дня посадовці при прийомі на роботу, а також особи, які набувають громадянство України, повинні будуть підтверджувати знання державної мови. Радіо Свобода поспілкувалося із мовним омбудсменом та головою Національної комісії зі стандартів державної мови з проханням пояснити, які норми відтепер в дії.

Посли ЄС включили Україну до списку країн, для яких скасовані обмеження на поїздки

Посли країн Європейського союзу схвалили оновлений список країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки. Як повідомляє журналіст Радіо Свобода, вперше в цьому списку фігурує Україна.

Антикорсуд взявся за справу про конфіскацію квартири нардепа Волинця, про яку розповіли «Схеми»

У Вищому антикорупційному суді відбулося перше підготовче засідання у справі за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про цивільну конфіскацію і стягнення у дохід держави активу народного депутата від фракції «Батьківщина» Михайла Волинця. Йдеться про квартиру в Києві, яку депутат придбав влітку 2020 року за понад сім з половиною мільйонів гривень. Як встановили «Схеми» , Волинець не вказав у декларації за 2020 рік джерело походження майже трьох мільйонів гривень на її купівлю. У коментарі журналістам він пояснив, що грошима допомогла «жінка, з якою він проживає», але не згадав про неї у звітності, бо вважав «необов’язковим».

Вакцину Pfizer використовуватимуть для щеплень у центрах масової вакцинації – МОЗ

Вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведень щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна охочим – з пріоритетом для людей літнього віку та людей із супутніми захворюваннями. Країна має отримати близько 1 мільйона доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня.

Як зросли ціни на «комуналку» у Донецьку та Луганську

Бойовики угруповання «ДНР» учергове підвищили вартість комунальних послуг – на 17%. У Донецьку люди, м’яко кажучи, не в захваті. Детальніше – в матеріалі Донбас.Реалії.

Зеленський у Берліні: що обговорювали і про що домовились

Перебуваючи з офіційним візитом у столиці Німеччини 12 липня, президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлеркою Анґелою Меркель. Як напередодні поїздки до Берліну наголошував глава української держави, його основною метою стане спроба переконати німецьких партнерів, що завершення будівництва газогону «Північний потік-2» є питанням безпеки, а не економіки. Утім, позиція ФРН залишилась незмінною – проєкт наближається до завершення. Зеленському забракло аргументів чи справа в іншому?

Проєвропейська президентка Молдови Мая Санду оголосила «кінець пануванню злодіїв»

Партія «Дія і солідарність» (PAS) проєвропейської президентки Молдови Маї Санду перемогла на позачергових парламентських виборах у країні та отримала монобільшість у парламенті, свідчать дані центральної виборчої комісії. Свого проросійського попередника Ігоря Додона вона перемогла на платформі боротьби з корупцією та проведення реформ.

Друга світова війна. Як вона вплинула на долі сучасних людей?

Про вплив минулої війни на сучасність та на його власне життя розмірковує історик, колишній пресаташе Українського історичного клубу в Москві Ігор Роздобудько. Читайте його спогади на Радіо Свобода.

Штовханина і сльозогінний газ: акція протесту ветеранів силових структур у Києві (фоторепортаж)

У Києві 14 липня відбулась акція протесту ветеранів силових структур, які вимагають перерахунку пенсій, називаючи свої чинні соціальні виплати «жебрацькими».