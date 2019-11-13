Радіо Свобода Daily: У НАБУ розповіли деталі затримання працівниці Офісу президента

НАБУ затримало працівницю Офісу президента

Детективи НАБУ затримали керівницю департаменту Офісу президента, її підозрюють в отриманні 150 тисяч доларів хабаря разом з іншими учасниками «організованої злочинної групи», повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

«Внаслідок проведення операції «під прикриттям» (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч доларів США з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України», – мовиться в повідомленні.

Імені затриманої співробітниці ОП ані в НАБУ, ані в Офісі президента не називають. Проте ЗМІ з посиланням на джерела в бюро повідомляють, що йдеться про директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлану Кондзелю.

Про переговори Зеленського з Путіним

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що працює над організацією особистої зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що Зеленський погодився взяти участь у цій зустрічі. У Кремлі ж відповіли, що наразі пріоритетним вважають «нормандський формат» переговорів, проте Володимир Путін не буде відмовлятися від двосторонньої зустрічі. Наразі не зрозуміло, коли саме він обговорював можливість переговорів Зеленського й Путіна з українським президентом. В офісі Зеленського поки що не коментували інформацію.

Тим часом на засіданні ТКГ в Мінську «знято всі перешкоди» для проведення зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в «нормандському форматі», повідомила речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Далі коротко:

Колишній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович стане народним депутатом України замість Ірини Луценко.

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ЗМІ повідомили про 24 квартири, 17 авто і 2 будинки Дубінського

Колишній журналіст телеканалу «1+1» і народний депутат із фракції партії «Слуга народу» Олександр Дубінський і його родина за останні роки стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі, мовиться в розслідуванні проєкту Bihus.Info. Загальна вартість майна оцінюється у 2,5 мільйони доларів.

При цьому Дубінський користується Toyota Land Cruiser 2013 року випуску, яка коштує майже 50 тисяч доларів і офіційно належить його матері Аллі Березовській. За словами журналістів, пенсіонерка володіє сімома машинами, серед них – Maserati Coupe Cambiocorsa 2006 року випуску.

У відповідь на запитання про походження статків сам Дубінський сказав: «Це наше сімейне питання. Ми ж ці ресурси заробляли до приходу в політику. Усі гроші в економіці України, податки сплачені, усі насолоджуються життям і щасливі. Хто працював – той їсть», – відповів він, зазначивши, що купив багато майна ще до початку роботи журналістом.

Арахамія розсекретив «Темного лицаря», який зливає секрети «Слуги народу»?

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія «знає, але не може сказати прізвища» депутата, який публікує внутрішньопартійну інформацію в телеграм-каналі під псевдо «Темный рыцарь». Про це він заявив у коментарі проєктові Радіо Свобода «Ньюзрум». «Я думаю, що я знаю, але не можу сказати, бо тоді вся інтрига навколо «Темного рыцаря» зруйнується», – пояснив Арахамія і додав: «Поки ми не можемо надати стовідсоткових доказів, це повинно бути внутрішнім розслідуванням».

Він також сказав, що вже «натякнув» цьому депутатові і обіцяє надати у майбутньому «неспростовні докази», які викриють «Темного рыцаря». Телеграм-канал про «найтемніші інсайди ЗЕ-команди» «Темний лицар» за менш ніж два місяці існування назбирав понад 11,5 тисяч підписників. Усе – завдяки так званим «зливам» про закулісне життя партії «Слуга народу».

«Слуга народу» на білоруському телебаченні: чи можливий український сценарій?

З 11 листопада на основному державному білоруському телеканалі «Білорусь 1» почали транслювати український серіал «Слуга народу». Його показують щодня у вечірній прайм-тайм. Як білоруси реагують на серіал? І як вважають – чи може актор і шоумен стати президентом у їхній країні? Дивіться у відео Радіо Свобода.

Чорнобиль. Зона чи атракціон?

Про Чорнобиль після виходу серіалу НВО знову заговорили мільйони людей у всьому світі. Навіть президент Зеленський поставив завдання – прискорити розвиток туризму у зоні відчуження. З кожним роком кількість охочих на власні очі побачити масштаби і наслідки найбільшої катастрофи в історії мирного атома дійсно збільшується вдвічі. Які нововведення придумують у турагентствах, що ж показують туристам, а що вважають за краще приховувати і чому? Чорнобиль – досі зона відчуження чи атракціон? Дивіться у спецпроєкті Радіо Свобода #ВУКРАЇНІ.

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