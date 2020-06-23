Радіо Свобода Daily: чорнобильці у Харкові не пускали пацієнтів з COVID-19

Чорнобильці проти COVID-19. У Харкові активісти заблокували лікарню

22 червня із самого ранку біля диспансеру радіаційного захисту в Харкові зібралися близько сотні чорнобильців із декількох областей України. Вони не пускали в лікарню, яку вважають своєю, пацієнтів з коронавірусом. Учасники акції стверджували, що медзаклад не пристосований для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Під час сутички біля «чорнобильської» лікарні постраждали двоє правоохоронців, поліція за фактом подій відкрила три кримінальних провадження.

Далі стисло.

Чому в Україні стаються вибухи газу у житлових будинках?

Через вибух у житловому будинку у Києві, який стався 21 червня, загинуло троє людей, доля ще двох залишається невідомою. Вже більше доби рятувальники розбирають завали та шукають зниклих мешканців. Аби укріпити будівлю – встановили спеціальні балки. За словами представників ДСНС, існує ризик обвалу споруди, тож фахівці працюють вручну. За словами очільника столиці, будинок, де стався вибух, найімовірніше доведеться демонтувати, а людям шукати нове житло. Гроші на нього обіцяє виділити влада. Самі мешканці розповідали ЗМІ, що за кілька днів до інциденту у будинку працювали газовики, перевіряли лічильники. Це згодом УНІАН підтвердила і представниця «Київгазу» Олена Мічуріна. Утім запевнила, що стан газових мереж був задовільним.

Причини вибухів газу можуть бути різними – від неправильного технічого обслуговування, до людського фактору. Вибухи газу часто спричиняють люди з психічними розладами, самогубці, люди у стані алкогольного сп'яніння або ж просто неуважні мешканці. У окремому матеріалі згадуємо про інші випадки вибухів у житлових будинках Фастова та Дніпра.

Можна мені сходити за пенсією?

На Донбасі запрацював пункт пропуску «Новотроїцьке». Правда, поки скористатися ним можуть тільки ті, хто їде на підконтрольну Україні територію. Людей, які хочуть потрапити на окуповану частину Донецької області, окупаційна адміністрація не пропускає. Україна відкрила два інших КПВВ ще 10 червня, але там теж були проблеми з угрупуваннями «ЛДНР». Який там зараз режим, чи всім потрібен додаток «Дій вдома», і що якщо у вас кнопковий телефон, чи можна сходити на 1 день за пенсією, чи можуть примусово госпіталізувати на окупованій території? Про все це за лінком.

ДПА та ЗНО за бажанням

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання за бажанням.

В Офісі президента пояснили, що закон має на меті мінімізацію ризиків захворювання на COVID-19 серед учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, і подальшого поширення коронавірусної хвороби.

«Таким чином, учні отримали право обирати види оцінювання їхніх результатів навчання – шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або ЗНО», – заявили в Офісі президента.

За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дозволить зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування.

Разом з тим, випускники, які планують вступати у вищі навчальні заклади, все одно повинні будуть проходити тестування.

33,5% українців шкодують про розпад Радянського Союзу

І на завершення промовиста цифра дня. 33,5% українців шкодують про розпад СРСР, йдеться в соціологічному дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

35% респондентів вважають, що перебування України в СРСР принесло їй більше користі, про більшу шкоду говорять 28% респондентів. При цьому 25,5% респондентів обрали варіант «важко сказати напевно, чого було більше».

Втім варто також звернути вашу увагу на те, що порівняно з травнем 2013 року кількість людей, які вбачають в радянському періоду більше користі, знизилася із 48% до 35% (для коректності порівняння з вибірки 2013 року виключили анексований Росією Крим окремі райони Донецької і Луганської областей).

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