Радіо Свобода Daily: ексрегіонал на чолі МОН і реакція влади на звіт про незаконну вирубку лісу

Новий голова МОН – колишній регіонал

У Міністерства освіти і науки – новий очільник, хоча Верховна Рада за нього не голосувала. Кабінет міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки. Раніше комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не рекомендував його на посаду міністра освіти.

Шкарлет у 2010-му був обраний до Чернігівської облради від Партії регіонів. Він заявляв, що був прихильником цієї політсили ще з 2004 року.

Народні депутати і «діти низької якості»

Не встиг заступник голови фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко вибачитися за коментарі на адресу однопартійки Ірини Аллахвердієвої, як усю увагу на себе перетягнула інша представниця владної партії Галина Третьякова. Коментар Третьякової про дітей «дуже низької якості», яких нібито народжують заради соціальних виплат, викликав осуд, зокрема і уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової – і не тільки.

Що ж мала на увазі Третьякова і як на це реагували в соцмережах, читайте в матеріалі Радіо Свобода.

Реакції на звіт Earthsight

Звіт британської організації Earthsight щодо ймовірного незаконного видобутку деревини на заході України вже прокоментували згадані в документі Державне агентство лісових ресурсів і Великобичківське лісомисливське господарство. Обидва відомства розкритикували дослідження, автори якого стверджують, що українську деревину для виробника меблів IKEA добувають незаконно.

А народний депутат від «Слуги народу», голова комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко повідомив Радіо Свобода, що вже звернувся до Держлісагентства з запитом і наступного тижня планує зустріч із головою відомства Андрієм Заблоцьким.

Особисте зобов’язання для ексміністра інфраструктури

Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна запобіжний захід – особисте зобов’язання. Його підозрюють у вчиненні «незаконних дій», через які державний бюджет, мовляв, недоотримав 30,5 мільйона гривень.

Омелян не залишив рішення суду без коментаря, але звернувся не до нього, а до президента Володимира Зеленського, назвавши того «гіршим за Януковича».

Ексміністр також заявив, що «антикорупційні органи, які мали бути новими, чесними і справедливими, перетворилися на політичний інструмент і зруйнували свою репутацію».

Зґвалтування в Кагарлику: затягування експертиз і погрози потерпілій

За місяць у справі потерпілої від поліцейського насильства жительки Кагарлику здійснили лише дві експертизи, хоча їх має бути більше, заявляє її адвокатка Олена Сотник.

Вона висловила сподівання, що затягування з результатами експертиз «не пов’язане з затягуванням справи або її фальсифікаціями». Крім того, за словами Сотник, наразі родина підзахисної перебуває у стресі й страху через погрози з боку поліцейських.

Карантин не один для всіх

На час карантину небо було закрите не для всіх – таких висновків дійшли журналісти проєкту Радіо Свобода й телеканалу «UA:Перший» «Схеми».

Автори розслідування дослідили, як під час дії карантинних обмежень здійснювали перельоти як по Україні, так і за її межі політики й олігархи, зокрема Віктор Медведчук, Ігор Коломойський, Олександр Ярославський, Вадим Новинський.

Путін, конституція Росії і «традиційні російські території»

Заявами про «російські землі», з якими колишні республіки СРСР нібито вийшли з його складу, президент Росії Володимир Путін заграє з «найтемнішими і неосвіченими верствами населення», вважає політолог Ігор Ейдман.

У день початку голосування в Росії за поправки в конституції співрозмовники проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії обговорили претензії Кремля на території сусідніх держав і спроби унеможливити повернення анексованого Криму Україні.

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