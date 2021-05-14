Чи підтримає Захід Україну, якщо Росії вдасться її спровокувати? Аналітики змоделювали 19 сценаріїв

Україна може залишитися без військової підтримки Заходу, якщо піддасться на провокації Росії і піде на ескалацію протистояння із Росією. Такі результати дослідження Лондонського королівського коледжу та Національної ліверморської лабораторії опублікував The Washingon Post.

У рамках дослідження, проведеного Лондонським королівським коледжем та Національною ліверморською лабораторією США (Національна лабораторія Міністерства енергетики США у місті Лівермор, що входить до структури Каліфорнійського університету – ред.) 46 колишніх та теперішніх посадовців США та країн Європи моделювали можливі сценарії дій США, НАТО та Росії щодо України, а 17 експертів оцінювали ці сценарії.

Загалом, було напрацьовано 19 варіантів розвитку подій.

Дослідники зауважують, що в цих сценаріях, Україна має початкову підтримку США та союзників, але, за різних варіантів розвитку подій, союзники очікуватимуть від Києва стриманості. Оскільки схиляються до того, щоб нарощувати зусилля із захисту власної території від російських нападів, а не надавати військову підтримку Україні.

У деяких із сценаріїв, Росія військовим чином перемагала Україну, а НАТО та Росія ставали на порозі війни, але могли її уникнути.

Що таке захист суверенітету?

Україна та Захід по-різному розуміють, що означає підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, зауважує Іванка Барзашка з Лондонського королівського коледжу. Вона вказує, що з точки зору України, відбиття нападу Росії є діями у відповідь, але військові сценаристи вважають – якщо Київ сам вдасться до військових дій, що спровокує Росію, Захід навряд чи прийде на захист.

Раніше з оцінками можливого розвитку військового сценарію конфлікту виступив колишній адмірал ВМС США Джеймс Ставрідіс.

У своїй статті для Bloomberg Ставрідіс зауважив, що найбільш ймовірним, на його думку сценарієм військової ескалації, є напад з боку Росії в Чорному морі.

Ставрідіс зауважує, що такі дії викличуть різку реакцію США та НАТО, але зазначає, що Україна не підпадає під гарантії безпеки НАТО.

Можливий напад з Білорусі

Передислокація підрозділів збройних сил Російської Федерації з районів вздовж кордонів України продовжується, але кількість відведених російських військ не дає зробити висновок, що загроза збройної агресії минула. На цьому наголосив міністр оборони Андрій Таран під час виступу 12 травня на Всеукраїнському форумі «Україна 30».

«За даними нашої розвідки та інформації від наших західних партнерів, Росія дуже повільно відводить свої війська. Наприклад, учора було відведено близько 3,5 тисячі, сьогодні – близько 4 тисяч військовослужбовців. Техніка РФ все ще залишається поблизу нашого північного кордону», – сказав Андрій Таран.

За його словами, також нині ретельно відстежується ситуація в сусідній Білорусі. Україна серед можливих сценаріїв не виключає ймовірності вторгнення російських військ з білоруського напрямку, або поширення військової агресії через територію Білорусі, каже Таран.

Таран каже, що українська влада усвідомлює загрози, «які чекатимуть нас у найближче десятиліття, а тому вже закладаємо підвалини застосування превентивних дій та стійкого опору агресору на суші, на морі, у повітрі, інформаційному та кіберпросторах».

З березня 2021 року Україна і її західні союзники заявляли про фіксацію небаченого з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в анексованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

Українська розвідка відзначила лише часткове відведення російських військ.

Американський часопис New York Times, посилаючись на неназваного представника Міністерства оборони США, 5 травня написав, що «Росія відвела лише кілька тисяч військових» з більш ніж 100 тисяч раніше стягнутих.