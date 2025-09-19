Трамп у Лондоні. Підсумки візиту і що там про Україну

- Візит Трампа до Великої Британії. Король Чарльз знайшов до нього ключ?
Підсумки візиту президента США до Великої Британії: королівський прийом, пишноти, розмова з королем Чарльзом.
Який ефект? Чи вдалося переконати Трампа більше підтримувати Україну?
Президент США заявив, що Путін його підвів. Чи може Трамп застосувати санкції щодо Росії?
- Путін усунув Козака. Що це означає?
Путін усунув з посади свого соратника Козака, який працював в його адміністрації. Що це означає? Путін чистить оточення і позбавляється від тих, хто не підтримує війну Росії в Україні? Що відбувається?
