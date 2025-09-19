Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Політика

Трамп у Лондоні. Підсумки візиту і що там про Україну

Трамп назвав короля Чарльза «великим», і вкотре переплутав Вірменію із Албанією
Трамп назвав короля Чарльза «великим», і вкотре переплутав Вірменію із Албанією
  • Візит Трампа до Великої Британії. Король Чарльз знайшов до нього ключ?

Підсумки візиту президента США до Великої Британії: королівський прийом, пишноти, розмова з королем Чарльзом.

Який ефект? Чи вдалося переконати Трампа більше підтримувати Україну?

Президент США заявив, що Путін його підвів. Чи може Трамп застосувати санкції щодо Росії?

  • Путін усунув Козака. Що це означає?

Путін усунув з посади свого соратника Козака, який працював в його адміністрації. Що це означає? Путін чистить оточення і позбавляється від тих, хто не підтримує війну Росії в Україні? Що відбувається?

Дивіться про це у програмі Свобода Live:

Форум

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG