Трамп у Лондоні. Підсумки візиту і що там про Україну

Візит Трампа до Великої Британії. Король Чарльз знайшов до нього ключ?

Підсумки візиту президента США до Великої Британії: королівський прийом, пишноти, розмова з королем Чарльзом.

Який ефект? Чи вдалося переконати Трампа більше підтримувати Україну?

Президент США заявив, що Путін його підвів. Чи може Трамп застосувати санкції щодо Росії?

Путін усунув Козака. Що це означає?

Путін усунув з посади свого соратника Козака, який працював в його адміністрації. Що це означає? Путін чистить оточення і позбавляється від тих, хто не підтримує війну Росії в Україні? Що відбувається?

Дивіться про це у програмі Свобода Live: