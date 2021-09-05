Радіо Свобода Weekly: У Вашингтоні кажуть, що Байден міг запропонувати Зеленському значно більше

Паралімпіада: збірна України фінішувала шостою

У Токіо завершилися змагання на Паралімпійських іграх. У неофіційному медальному заліку збірна України фінішувала на шостому місці.

Українські атлети впродовж 12 днів здобули 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей. Найтитулованішим спортсменом Ігор став плавець Максим Крипак.

За загальною кількістю нагород Україна стала п’ятою. Більше медалей здобули паралімпійці з Китаю, Великої Британії, команди Паралімпійського комітету Росії та США.

Масові затримання в окупованому Криму

У Криму нова хвиля обшуків і арештів кримських татар. У МЗС повідомили про п’ятьох затриманих протягом 3-4 вересня в Криму: : співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня після обшуків у нього вдома був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Ще 40 людей затримали біля будівлі ФСБ. Їх «насильно завантажили» в поліцейські автобуси. Це були кримські татари, які намагалися дізнатися про долю п’ятьох співвітчизників, пояснив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає це помстою за «Кримську платформу».

Байден міг запропонувати Зеленському набагато більше: джерела у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський завершив триденний (31 серпня – 2 вересня) офіційний візит до Сполучених Штатів Америки. За результатами візиту буде підписано 20 двосторонніх стратегічних угод. Про результати – коротко.

Володимиру Зеленському знадобилося два роки, щоб поїхати із візитом до США і зустрітися із Джозефом Байденом. Але що завдяки цьому він зміг отримати? Білий дім оголосив всеохопний план зі зміцнення відносин з Україною. Деякі аналітики вважають, що Байден міг запропонувати набагато більше.

Кулеба нагадав Лаврову, як називалася російська держава до 18-го століття

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів російському колезі Сергію Лаврову на його висловлювання щодо президента Зеленського.

«Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18-го століття його держава мала одну назву: Московія. У 10-му столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда – найбрудніші у світі», – написав у твітері Кулеба.

Чому ЗМІ видалили вістки про ДТП за участю депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна?

Близько 30 українських медіа видалили на своїх ресурсах повідомлення про дорожньо-транспортну аварію за участю народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна. За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі.

Як зазначає видання ІА «Центр новин», посилаючись на розмову з очевидцями аварії, депутат Олександр Трухін був у стані алкогольного сп’яніння. Чому ж українські медіа «зачищають» згадки про Трухіна? Що насправді сталося 23 серпня? Читайте.

Сам Трухін пізніше прокоментував резонансну аварію. Депутат запевняє, що не збирався приховувати факт своєї присутності на місці ДТП, одразу повідомив про все колегам з партії і надав поліції усі необхідні свідчення щодо ДТП. ДБР просить свідків надати інформацію.

«Бив і погрожував вбити». Чи винна у навмисному вбивстві дніпрянка, яка захищалась від свого насильника?

Безпрецедентно для України: суд може виправдати 33-річну Марину Полях, визнавши вбивство агресора самообороною.

Упродовж двох років до трагедії вона щонайменше 22 рази зверталась до поліції через постійні побиття, сексуальне насильство та погрози розправи їй та її донці. Утім у прокуратурі повідомили, що «доказів самооборони жінки під час досудового слідства не встановлено». Чому справа Марини Полях може стати винятком, та як поліція пояснює свою бездіяльність?

Пожежа у костелі Святого Миколая

Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві знищила унікальний орган. Самому костелу нічого не загрожує, повідомив міністр культури і оголосив про збір коштів на відновлення будівлі.

Попередньою причиною пожежі в костелі Святого Миколая вважають коротке замикання в органі, повідомили в МВС. Вартість органу у сучасних цінах, за деякими повідомленнями, оцінюють в 1,2 чи й 1,5 мільйона євро. Фоторепортаж з середини будівлі – за лінком.

У Канаді розповіли, як спецпризначенці України врятували афганських перекладачів у Кабулі

Українські спецпризначенці пішки вийшли за територію аеропорту в місто, щоб узяти під охорону й ескортувати до воріт летовища два мікроавтобуси з 19-ма афганцями. Як пише один із провідних щоденників Канади The Globe and Mail, евакуйовані кажуть, що були вражені тим, що українські військові пішли на ризик, щоб урятувати їх, а канадські й американські військові цього не зробили.

Історія української гривні: від часів України-Русі до сьогодення

Українська національна валюта – гривня – відзначає 25-річчя. 25 серпня 1996 року вийшов указ президента «Про грошову реформу в Україні». Відтак 2 вересня гривня з’явилася в обігу і впродовж 15 днів ходила паралельно з купоно-карбованцем, який поступово вилучали. Від 16 вересня того ж 1996 року гривня стала єдиним засобом платежу і залишається ним досі. За чверть століття гривня пройшла шлях «від Володимира до Володимира» – від Київського князя Володимира, який з’явився на першій одногривневій банкноті, до Володимира Вернадського, який нещодавно прикрасив тисячегривневу купюру.

Проте історія гривні, як грошової одиниці, набагато давніша – їй більше тисячі років. Більше про це –в «Історичній Свободі».

Український засновник космічної компанії про першу українську місію на Місяць, ракету Безоса та жінок у космосі

Українсько-британський зонд компанії Spacebit відправиться на Місяць вже у першому півріччі 2022 року. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповів засновник Spacebit Павло Танасюк. Він також розповів про ще одну місію компанії, в якій на Місяць відправлять перший місяцехід, який пересувається на «лапах», а не на колесах.

В інтерв'ю Танасюк також розповів про те, коли українці самі зможуть потрапити на Місяць, як оцінює намагання президента Володимира Зеленського відновити статус України як космічної держави, та чому обирає саме українські компанії для розробки деталей зонда.

40 років по тому: гурт ABBA випускає новий альбом

Легендарний шведський гурт ABBA після 40-річної перерви записав свій перший студійний альбом «ABBA Voyage». Його вихід запланований на початок листопада цього року. А у травні 2022-го музиканти порадують своїх шанувальників серією «революційних концертів». Детальніше про нові композиції, а також про те, наскільки актуальна творчість одного з найпопулярніших поп-гуртів нині, розповідає Радіо Свобода.

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