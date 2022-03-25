Вперше папа Римський проведе акт посвяти Росії й України Богородиці

ЛЬВІВ ‒ 25 березня папа Франциск разом із єпископами всієї Католицької церкви вперше оголосить молитву про посвячення і доручення Росії та України Непорочному Серцю Богородиці.

Що означає цей акт посвячення Росії, який вперше буде проведений понтифіком в історії Католицької церкви?

Кілька днів тому папа Франциск надіслав запрошення всім єпископам Католицької церкви у світі приєднатися до акту посвячення і доручення Росії, України та всього людства Непорочному Серцю Марії, а у Католицькій церкві це – релігійний культ пошанування матері Ісуса Христа. У цьому листі, зокрема, мовиться, що з кожним днем війни в Україні українці зазнають усе більших страждань, що ця війна загрожує миру в усьому світі.

«25 березня в урочистість Благовіщення я маю намір здійснити урочистий Акт присвячення людства, особливо Росії та України, Непорочному Серцю Марії. Оскільки, щоб благати про мир, бажано бути оновленими Божим прощенням. Це має бути жестом Вселенської церкви, яка в цю трагічну хвилину підносить до Бога, за посередництвом своєї і нашої Матері, крик болю тих, хто страждає і благає припинити насильство та довіряє майбутнє людства Цариці миру», – написав папа у своєму запрошенні до молитви.

Молитва прозвучить одночасно

Відтак 25 березня в один час у всьому світі молитимуться духовенство і вірні. Одночасно молитва звучатиме і на місці об’явлення Діви Марії у португальському місті Фатіма. Адже саме з цим місцем пов’язаний акт посвячення, який виконає понтифік. Низка об’явлень відбувалася у Фатімі у 1915–1917 роках. Найвідоміші пророцтва Богородиці були у 1917 році. Довший час вони були таємницею. Діва Марія шість разів з’являлася трьом дітям-пастухам і обіцяла диво 13 жовтня. Власне, 13 жовтня 1917 року відбулося «чудо сонця», яке крутилось на небі, за цим спостерігали тисячі людей і повірили в об’явлення Божої Матері і у слова трьох дітей ‒ Лусії, Франциска та Гіацинти.

Франциск і Гіацинта померли у 1918 році під час епідемії грипу, а Лусія присвятила своє життя служінню Богові, ставши монахинею. Діва Марія через дітей озвучила три пророцтва: описала жахливе видіння пекла; попередила про «Велику війну» після Першої світової і тоді закликала до «навернення Росії», промовивши: «Якщо мої прохання почують, Росія звернеться до Бога і настане мир. Якщо ж ні, то Росія поширить свої помилки на весь світ, спричинюючи війни і переслідування церкви».

Третє пророцтво Лусія запечатала в конверті і передала у Ватикан. У 2000 році цю третю таємницю розкрили, але не повністю. Мовляв, йдеться про замах на папу.

Католицька церква офіційно визнала об’явлення Богородиці, як диво та одкровення, яке не суперечить доктрині.

«Щоб запобігти цьому, я прийду просити про освячення Росії моєму Непорочному Серцю і причастя відшкодування в перші суботи. Якщо вони прислухаються до моїх прохань, Росія навернеться і буде мир. Якщо ні, вона розповсюдить свої помилки по всьому світу, провокуючи війни та переслідування церкви. Отець посвятить мені Росію, і вона буде навернена, і певний період миру буде дарований світу», – писала у спогадах сестра Лусія у 1941 році, коли тривала Друга світова війна.

Серце є місцем зустрічі людини з Богом

«Трьом дітям-пастухам у португальському селі з’явився Ангел, який був провісником, що буде з’ява Богородиці. Це об’явлення сталося 13 травня 1917 року. Саме тоді, коли Матір Божа з’явилась трьом дітям, вона сказала слова, в яких відображається вся сутність посвяти. Тобто, що «від віку йде боротьба за серця людські між Сином моїм і лукавим ворогом, і зараз осердя тієї боротьби в Росії». Тоді було прохання під час об’явлення Богородиці, щоб папа разом із усіма єпископами світу присвятив Богородиці Росію, її Непорочному Серцю. Бо в католицькій духовності серце є осердям, місцем зустрічі людини з Богом. Ті малі діти навіть не знали про те, де розташована Росія. Коли розповіли дорослим, то ті не вірили. Португальська влада навіть ув’язнила дітей. Але ці слова вийшли назовні. Тим дітям не вірили, як об’явленням. Папа не виконав цього прохання.

Фатіма була визнана як відпустове місце в 60-х роках ХХ століття. У 1942 році папа Пій XII посвятив світ Непорочному Серцю Марії. У 1952 році він посвятив «народи Росії, зокрема». Папа Павло VI відновив освячення в 1964 році, папа офіційно відвідав Фатіму в 1967 році.

Папа Іван Павло II зробив подібні оновлення під час Холодної війни в 1981, 1982 і 1984 роках. Іван Павло ІІ 25 березня 1984 року зробив посвяту Матері Божій всі народи, але не згадав Росію. Є згадка одного з німецьких кардиналів, що папа шкодував, що втратив таку можливість. Куля, яку вийняли з тіла Івана Павла ІІ, коли на нього був здійснений напад, вкладено у корону Богородиці, тієї статуї, яка знаходиться у Фатімі. Тоді Івана Павла ІІ оточення відмовило згадувати Росію, щоб не зіпсувати відносини з СРСР», ‒ каже Радіо Свобода богослов, отець УГКЦ Юстин Бойко.

Папа просить Росію зупинити війну

Папа Франциск неодноразово засуджував війну, яку в Україні розв’язала Росія, закликав Росію припинити «вбивства і звірства», назвав «містом-мучеником» Маріуполь, який блокують російські військові. Папа Римський сам прийшов до посла Росії у Ватикані, такого раніше не було. Понтифік онлайн розмовляв із російським патріархом Кирилом. Але, наголошує отець Юстин Бойко, його прохання зупинити кровопролиття в Україні Росія так і не почула.

Папа вирішив це зробити

«І тепер папа Франциск пішов на крок виконати прохання Богородиці і посвятити їй Росію. До Понтифіка з цього приводу звернулось багато людей і духовенства, щоб оголосити таку молитву. Папа вирішив це зробити, додавши Україну, бо в Україні ведеться війна. Тут не йдеться про магічну дію, а про те, що об’явлення Матері Божої у Фатімі було загадкове. Було кілька таємниць, і сьогодні це набрало великого розмаху. Молитва ‒ це розмова людини з Богом», ‒ говорить отець Юстин Бойко.

У молитві, яка звучатиме в усьому світі одночасно, є такі слова: «Ми забули урок трагедій минулого століття, про жертву мільйонів полеглих у світових війнах. Ми знехтували зобов’язаннями, взятими як Спільнота Націй, і ми зраджуємо мрії народів про мир і надії молоді. Ми захворіли на жадібність, ми замкнулися в націоналістичних інтересах, ми дозволили собі бути скованими байдужістю і паралізованими егоїзмом. Ми воліли ігнорувати Бога, співіснувати з нашою облудою, підживлювати агресію, придушувати життя та накопичувати зброю, забуваючи, що ми є хранителями нашого ближнього та нашої спільної домівки. Ми роздерли війною сад Землі, поранили гріхом серце нашого Отця, який хоче, щоб ми були братами і сестрами. Ми стали байдужими до всіх і до всього, окрім до самих себе».

Днями президент України Володимир Зеленський запросив папу Римського Франциска приїхати з візитом до України під час розмови з понтифіком.

«Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців», ‒ наголосив президент.

Втім, невідомо, чи папа прийняв це запрошення приїхати в Україну у час війни.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні, чому є низка фото- і відеодоказів та свідчень очевидців. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть фосфорних бомб.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою, заявляючи, що не хочуть втягувати альянс у війну з Росією.

21 березня в Пентагоні заявили, що наразі тривають переговори щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони.