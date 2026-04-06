Радіо Свобода Weekly: Сирський повідомив про звільнення від армії РФ 12 населених пунктів

На Олександрівському напрямку Сили оборони України відновили контроль над 12 населеними пунктами – Сирський

На Олександрівському напрямку українські військові відновили контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма – в Запорізькій, повідомив 5 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.



Він також зазначив, що на Олександрівському напрямку противник атакує в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди.



«Російські війська не відмовляються від подальшого проведення наступальних дій, здійснюють перегрупування наявних сил та засобів. Мета загарбників, попри значні втрати в особовому складі та військовій техніці, – захопити більше української території та створити «буферну зону» на Дніпропетровщині», – йдеться у повідомленні Сирського у телеграмі.



Натомість, за його словами, Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, завдають російським загарбникам відчутного вогневого ураження, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку. На Олександрівському напрямку наступальні дії Сил оборони України тривають із кінця січня. Про це тут

«Якщо Україна віддасть Донбас, російська армія піде на Київ» – колишні співробітники ЦРУ про війну в Україні

Протягом останнього місяця в інформаційному просторі пролунало багато гучних політичних заяв. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заговорив про можливий вихід США з НАТО. Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Reuters сказав, що США поставили умову Україні – вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки. Держсекретар США Марко Рубіо це заперечив. Тим часом мирні переговори в російсько-українській війні зупинилися на паузу.

Тож наскільки ймовірно, що США можуть вийти з НАТО? Як це може вплинути на війну Росії проти України? Та чого очікувати далі від переговорів?

Про це Радіо Свобода розпитало в колишніх працівників Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів під час Київського безпекового форуму. Думками поділилися колишній директор ЦРУ Девід Петреус та двоє співробітників розвідки Ральф Ф. Гофф та Гленн Корн. Читайте тут

Росія після Путіна, «рашизм» і пропаганда: інтерв’ю з істориком Владленом Мараєвим

Чому розпад Російської Федерації вважають неминучим сценарієм і що чекає на неї після завершення епохи Путіна?

В інтерв’ю Радіо Свобода історик і співавтор YouTube-каналу «Історія без міфів» Владлен Мараєв, серед іншого, аналізує внутрішні загрози для Кремля та пояснює, чи може відхід Путіна змінити політичний режим у Росії.

Також у розмові Мараєв розповідає про природу «рашизму», механізми російської пропаганди та про те, чи змогла Україна сформувати власний наратив про війну. Окремо – поговорили про те, як змінюється роль США і чи працює система глобальної безпеки сьогодні. Читайте і дивіться тут

«Мені дуже важливо, щоб діти були українцями». Історія повернення Наталії Терамае

«Я збиралася це зробити щороку. А потім зрозуміла: або зараз, або вже ніколи», – розповідає Наталія Терамае про своє повернення в Україну.

У Фінляндії вона прожила понад 10 років. Наталія стала одним із голосів культурної дипломатії – знайомила світ із сучасною Україною, реалізовувала проєкти, викладала, бо переконана: про Україну мають розповідати самі українці. А після початку повномасштабної війни допомагала українським біженцям.

Попри ризики обстрілів, страх і нерозуміння оточення, родина Наталії Терамае вирішила повернутися в Україну під час війни – бо не хоче, щоб її діти стали іноземцями. І додає: лише тут відчуває себе на своєму місці. Дивіться і читайте за лінком

«Головний діамант» Мазепи: знищений Москвою Військовий собор знову постане?

Ще в 2000-х тодішній президент України Віктор Ющенко розпорядився відбудувати Військовий Микільський собор в Києві на Печерську. Але до справи не дійшло – Великому Миколі, як називали той собор, пощастило менше, аніж зруйнованому тими ж більшовиками Михайлівському Золотоверхому собору чи підірваному під час Другої світової Успенському собору лаври.

То чи варто відбудувати?

Де і як?

І чи потрібно в разі відбудови передати храм Збройним силам України, щоб вони мали свій військовий собор?

Про це тут

Залужний, Буданов, Федоров: хто головний конкурент Зеленського? Гринів про повоєнні вибори та запит українців

У Верховній Раді України останніми місяцями фіксують проблеми з ухваленням частини законопроєктів, зокрема урядових та пов’язаних із міжнародними зобов’язаннями. За словами представників парламенту, причиною може бути внутрішня криза у фракції «Слуга народу». Тим часом у Верховний Раді продовжує працювати робоча група з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів у особливий або повоєнний період.

Хто є головними суперниками чинного президента України Володимира Зеленського на наступних виборах?

Які рейтинги у посла України у Великій Британії Валерія Залужного, міністра оборони Михайла Федорова та очільника Офісу президента Кирила Буданова?

Чи мають шанс в Україні проросійські кандидати? На що спираються українці у виборі голови держави?

Чому українці обрали саме Зеленського у 2019-му?

Чи дійсно те, що відбувається в парламенті, є «кризою» і чи може дійти до саморозпуску?

Що потрібно Україні для успішного повоєнного майбутнього і чому євроінтеграція відіграє тут ключову роль?

Про це Радіо Свобода розпитало політтехнолога, очільника Інституту стратегічних досліджень та прогнозів «Янус», народного депутата України п'яти скликань Ігоря Гриніва. Читайте і дивіться тут

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

