«Воліли б взагалі не розповідати про це»: боєць «Янголів» ВМС про спецоперації порятунку людей з окупації

«Утекти з того «концтабору» вкрай складно»

Бійці загону спеціальної розвідки Військово-морських сил України «Янголи» вивезли подружжя з окупованої території. У ВМС повідомили, що врятовані – родичі офіцера Сил оборони. Самостійно виїхати вони не могли: за ними стежила ФСБ РФ, яка, за даними військових, через тиск на родину намагалася вплинути на офіцера.

Як зазначив командувач ВМС Олексій Неїжпапа, «Янголи» працюють понад чотири роки і вже вивезли з окупованих територій більше сотні військових та цивільних.

Про те, як спецпідрозділ проводить такі операції і вивозить людей з окупації, а також про ситуацію на захоплених Росією територіях, розповів Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів представник загону спецрозвідки ВМС «Янголи» з позивним «Альберт».

(Редакція не вказує прізвище бійця з міркувань безпеки)

– Ви практично ніколи не розкриваєте подробиць операцій та мінімально з'являєтеся у медіа. Чому у вас такий підхід? Це може нашкодити операціям?

– Давати красномовні інтерв'ю і розповідати деталі операцій – не наш стиль. Але ми ведемо офіційну сторінку на фейсбуці, також у нас є сторінка на YouTube, де ми ділимося результатами, якими можна, щодо нашої роботи.

Звичайно, будь-яка інформація з нашого боку – чутлива. Навіть якщо на перший погляд вона такою і не є.

Ми воліли б взагалі не розповідати про те, чим ми займаємося, адже навіть мінімальна інформація – це увага з боку ворога і кроки з протидії нашому підрозділу.

Це як ускладнює нашу роботу, так і ставить під загрозу усіх, хто дотичний до діяльності підрозділу.

Для нас важливо, щоб ті, у кого виникають проблеми, знали, що їм є до кого звернутися

З іншого боку, ми розуміємо, що живемо в інформаційному суспільстві і інформаційний напрямок дуже важливий. Адже якщо про тебе немає інформації, тебе не існує.

Саме тому рік тому ми ухвалили рішення трохи таки говорити про те, чим займаємося. Але дуже сухо та лише в тому об'ємі, який дозволить не зашкодити діяльності підрозділу.

Для нас важливо, щоб ті, у кого виникають проблеми, знали, що їм є до кого звернутися, і їм допоможуть. Щоб вони знали, як правильно це зробити, і убезпечити тих, хто зараз під загрозою на окупованих територіях.

– Часто в Україні від влади та експертів звучать заклики до людей, особливо до молоді, – їхати з окупованих територій. Але при цьому не часто говориться, що це може бути неможливо. Наприклад, тому що людину просто фізично не випустять або навіть заарештують на «фільтрації».

Кого переважно стосується ризик? Чи можна сьогодні говорити, що «усі, хто хоче, можуть поїхати»?

– Маю розставити тут крапки над «і»: ми військовий підрозділ, і у нас є порядок дій.

Нам надходить наказ від нашого вищого керівництва, яке отримує інформацію про те, що члени родин військовослужбовців перебувають під загрозою. Ці кейси передбачають, що ми розуміємо ризики, що є ймовірність втратити людину, якщо вона поїде самостійно. Ми цього уникаємо і проводимо такі операції.

Щодо цивільного населення я можу лише сказати, що це компетенція нашої влади, і такі питання потрібно вирішувати на міжнародно-політичній арені.

Але підкреслю декілька моментів. З нашого досвіду, ми усвідомлюємо і неодноразово переконалися в тому, що кожен український громадянин, що залишився на окупованій території, перебуває під загрозою .

Під загрозою усі – незалежно від віку, статі та усього іншого

Сьогодні їм може здаватися, що все добре, а вже завтра окупанти на пустому місці придумають звинувачення та застосують репресії. Під загрозою усі – незалежно від віку, статі та усього іншого. [Якщо] ти українець, ти завжди під загрозою в окупації.

Зважаючи на це: по можливості потрібно виїздити. Але це не так просто, як може здаватися. Росіяни перетворили усі окуповані території на окремий концтабір.

Навіть якщо у тебе є якісь [російські] документи, не так просто пересуватися в межах окупованих територій, не кажучи вже про виїзд у російські регіони, а тим паче – в інші країни. Якщо коротко: втекти з того «концтабору» вкрай складно.

Скільки людей живуть в окупації: що відомо На тимчасово окупованих Росією територіях перебуває 6 мільйонів українських громадян, 1,5 млн з яких – діти. Таку оцінку наводила у квітні 2024 року Ірина Верещук, яка тоді обіймала посаду віцепрем'єр-міністерки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Згідно з даними ГУР Міноборони України, оприлюдненими в липні 2026 року, населення Донецької та Луганської областей за 10 років окупації (2014-2024 роки) скоротилося майже вдвічі За даними ГУР, у 2001 році населення Донецької та Луганської областей становило приблизно 7,37 мільйона людей, а на початок 2024 року – приблизно 3,75 мільйона..



Водночас, як зазначили у військовій розвідці, агресор реалізує політику заміщення місцевих жителів громадянами РФ та трудовими мігрантами.



За оцінками ГУР, станом на 2024 рік на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей перебували приблизно 200 тисяч етнічних росіян, а також орієнтовно 100 тисяч трудових мігрантів із Центральної Азії та Кавказу. В окупованому Криму та Севастополі станом на липень 2026 року – 200–300 тисяч етнічних росіян.

– За вашою оцінкою, для підлітків та молодих людей ця небезпека вища? Маю на увазі, що це ж призовний вік, мобілізаційний резерв для загарбників.

– Беззаперечно, це так. Молоді люди, в основному чоловіки, перебувають під загрозою через велику ймовірність бути мобілізованими до Збройних сил РФ примусово. Так, таким категоріям чоловіків і підлітків-хлопців потрібно не баритися і виїжджати.

Є випадки, коли такі молоді люди стоять у росіян «на стопі» і не можуть отримати жодних документів, допоки вони не отримають військовий квиток і повістку до лав окупаційної армії. Це надскладне питання.

– Повертаючись до операцій, які здійснював ваш підрозділ. Ви рятували людей, які просто були в зоні ризику, але окупанти ще їх не переслідували, чи тих, на яких ФСБ вже чинив якийсь тиск?

– Коли відбувається етап планування, ми отримуємо початкову інформацію від нашого керівництва, що та чи інша особа вже перебуває під пильною увагою, і вона вже під загрозою.

Ми займаємося винятково родичами військовослужбовців

Взагалі, загроза є завжди. Це потрібно усвідомлювати всім людям, які досі проживають на окупованих територіях, які не можуть виїхати самостійно протягом кількох років.

Ми займаємося винятково родичами військовослужбовців. ФСБ дуже тримає на контролі це питання, вони дуже грамотно обізнані про родинні та сімейні зв'язки – байдуже, це буде батько, матір чи дитина. Це завжди категорія ризику.

У наших кейсах, звісно, були різні випадки. Зокрема, коли люди вже перебували у полі зору ФСБ. Це окрема категорія місій, і зараз ми не готові про них розповідати.

Думаю, ми зможемо відкрити цю інформацію лише після перемоги, бо будь-яка зайва деталь може стати в нагоді ворогу. А це, своєю чергою, життя та долі людей.

– Якщо можна давати рекомендації: що варто робити людям, які перебувають на окупованих територіях і розуміють, що в разі контакту з окупаційною поліцією чи ФСБ є висока ймовірність проблем? Як це було, наприклад, у вашому випадку родичів військовослужбовця.

– Не вдаючись в глибокі деталі, поверхнево такі рекомендації: завжди обмежувати висловлювання під час спілкування з представниками ФСБ чи будь-яких окупаційних органів чи тимчасової окупаційної адміністрації, які теж собі дозволяють чинити тиск на громадян України – передусім на тих, хто має родинні зв'язки із будь-ким, хто служить в Збройних силах України.

Ніколи не діліться своїми планами, навіть з найближчими друзями чи сусідами.

Потрібно тримати певну інформаційну гігієну: йдеться про сторінки в соціальних мережах, про будь-які зв'язки зі Збройними силами України. Тобто цих речей було би добре уникнути, але, на жаль, не у всіх людей це виходить, і стає трохи запізно.

– Якщо людина розуміє, що вона опинилася під загрозою, або готується до складної ситуації, які мають бути перші кроки «цифрової гігієни»? Тому що повністю чистий телефон теж може бути підозрілим.

– Так, звичайно, я тут не посперечаюсь. Але я можу згадати, що говорить операційний центр [безпеки]: прибирати будь-які зв'язки з українською [військовою] формою, українськими публікаціями і постами про збори.

Тому що був не один випадок, коли особа, громадянка чи громадянин України, отримувала підозри через це, і їх засуджували за «державну зраду», за «спонсорування тероризму».

Ми говоримо про країну, яка буде використовувати будь-які методи

Ми ж маємо справу з країною-агресором, з країною-терористом, яка використовує цивільне населення у своїх цілях. Вони маніпулюють цими людьми, щоб чинити тиск на їхніх родичів тут в Україні з метою подальшого використання.

Це потрібно усвідомлювати, що ми не говоримо про концептуально правильну країну. Ми говоримо про країну, яка буде використовувати будь-які методи, які вона вважає за потрібні, аби цю людину зробити в чомусь винною.

– Із «Янголами» можна (і чи є сенс) спілкуватися безпосередньо, якщо люди хочуть вибратися з окупації і не можуть?

– Ми не волонтерська організація, ми не можемо приймати запити від громадян через сторінки в соціальних мережах чи через будь-що інше.

У нас є військове керівництво, воно віддає нам наказ, ми діємо.

Були кейси, коли інформація приходила від військової омбудсманки Ольги Решетилової. До неї звернувся військовослужбовець однієї бригади з певною ситуацією, і вона своє звернення уже надсилала віцеадміралу Олексію Неїжпапі, бо знала, що є такий підрозділ.

Щодо морської піхоти і ВМС, то військовослужбовці перебувають в системі, і комунікація відбувається всередині. Є звернення, воно йде на командувача. Командувач віддає вказівку, і вже далі ми починаємо планувати роботу.

Говорячи про цивільних людей на тимчасово окупованих територіях – це, передусім, заручники

Іноді військовослужбовці звертаються безпосередньо до нашого командувача, і ми починаємо діяти. Ми не можемо приймати всі запити, які можуть надходити в соціальних мережах, тому що ми – військовий підрозділ.

Загалом, говорячи про цивільних людей на тимчасово окупованих територіях, – це, передусім, заручники, які не підпадають під жодні кримінальні кодекси: ні РФ, ні України, ні Європейського Союзу. Це просто люди, які опинилися в дуже неприємній патовій ситуації.

Це масштабна проблема, яка стосується і підлітків, і повнолітніх, і похилого віку людей, попри те, що вони взяли паспорти [РФ] протягом двох-трьох чи навіть десяти років – проблеми є.

Якщо говорити детальніше, наприклад, про окуповане лівобережжя Херсонщини і населені пункти біля річки Дніпро, як Енергодар, – люди там фактично заручники.

Тільки якщо в Енергодарі ще можна кудись виїхати, то у випадку Олешків або Олешківського району Херсонської області йдеться про людей, які перебувають на стику війни, між українською армією і армією Росії.

Українська армія не в силах там повноцінно працювати, тому що там багато цивільних – це тисячі людей. А з іншої сторони – росіяни, які не випускають цих людей. Ми реально маємо факти, що логістичні шляхи перерізані. Неможливо доставити ні провіанту, ні медицини, ні води, ні газу.

Там немає представників російської адміністрації, і при цьому ніхто не допомагає людям виїхати.

Без їжі, ліків та води: що відбувається в окупованих Олешках Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) заявила, що станом на 24 червня до окупованого РФ міста Олешки на Херсонщині не надходило жодних поставок продовольства з 26 травня. Крім того, евакуація практично неможлива через заміновані дороги та постійні атаки, а місцеві жителі повідомляють про нестачу їжі, питної води й медичної допомоги.



У ММПЛУ нагадали, що, відповідно до міжнародного права, окупаційна держава зобов’язана забезпечувати населення продовольством і медичними засобами та сприяти наданню гуманітарної допомоги, коли це необхідно.



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1 липня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ)домогтися від Росії запровадження «режиму тиші» 3 липня для евакуації цивільних із тимчасово окупованих Олешок та п’яти прилеглих населених пунктів Херсонської області. Раніше Лубінець неодноразово заявляв, що російська окупаційна влада блокує виїзд людей із населених пунктів на лівобережжі Херсонщини та перешкоджає доставці гуманітарної допомоги. На початку травня, за його словами, він уже звертався до МКЧХ і російської сторони із закликом забезпечити безпечну евакуацію цивільного населення.



Як повідомила в ефірі Радіо Культура начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, за офіційними оцінками в Олешках залишаються близько двох тисяч людей, але реальна кількість жителів може становити 3-4 тисячі. Серед них близько 50 дітей та велика кількість літніх і маломобільних людей, які не можуть самостійно евакуюватися. Станом на початок серпня невідомо про зміни в ситуації в Олешках та прилеглих населених пунктах – відновлення поставок продовольства та медикаментів чи запровадження «режиму тиші» для евакуації цивільних. Олешки на Херсонщині були окуповані в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

– Цим займається ваш підрозділ?

– Ми цим не займаємося, ми просто в курсі обстановки, тому що це наш регіон і ми працюємо у Військово-морських силах та з морською піхотою зокрема. Тобто ми маємо розуміння, що відбувається, і це фактично трагедія, яка має вирішуватись не лише зусиллями малого підрозділу.

– Людина в окупації не завжди може оцінити, що їй загрожує. На що звертати увагу, щоб убезпечити себе?

– Порадити щось конкретне комусь – це не варіант взагалі, тому що ми говоримо не про десятки і сотні, ми говоримо про тисячі людей.

Одне і те саме не порадиш, ситуації різні: хтось людина з інвалідністю, хтось маломобільний, хтось стара бабця, хтось мала дитина, яка хоче в Україну, але не розуміє, як це зробити, і ніхто їй не покаже цього. А навіть якщо покаже, то є висока ймовірність того, що росіяни цим скористаються і просто не дозволять виїхати.

Є моменти, і їх десятки, коли просто без пояснень кажуть: ні, і все.

Буває так, що є прив'язка, наприклад, до співпраці з українцями, то тоді росіяни кажуть – все, «госизмена». Тут хоч зрозуміло, є якийсь логічний ланцюжок. А є моменти, і їх десятки, коли просто без пояснень кажуть: ні, і все.

Щодо Херсонської області, там люди везуть хліб, їх вибивають російськими дронами, не даючи можливості ні доставити хліб, ні робити якийсь шматок роботи чи волонтерської діяльності. На додаток, це наводить сильну паніку і страх на цивільних, які там залишилися . Вони розуміють, що з однієї сторони вогонь, а з іншої – річка.

– Чи можна тоді казати, що на новоокупованих територіях значно важче вивезти людей з окупації, ніж на територіях, які були під окупацією з 2014 року?

– Це різна площина самої ситуації, оскільки ми мусимо враховувати географічні фактори, тому що Донецька, Луганська області – це суходіл. Це адміністративний кордон, де наші старі КПП окупували, і тепер вони працюють під їхнім режимом з виставленими «погранцами-ФСБшниками».

Тут же (в Херсонській області – ред.) ми враховуємо географічний фактор: люди зверху і знизу оточені водою, і шляху, крім суходольного, в них немає.

А суходіл тут – це десятки КПП, на яких стоять різні військові підрозділи російської армії, кожен з яких часто самовільно робить те, що вважає за потрібне. Хоче – зупинив, не хоче – не зупинив, хоче – пограбував, хоче – забрав документи, фізично нашкодив людині і сказав «вертайся назад в деревню».

Нещодавно цивільний хлопець намагався виїхати. Не мав жодних проблем, ніякого зв'язку з тероризмом, ніякого зв'язку з ЗСУ. Тобто він просто громадянин, який вже взяв той другий паспорт (російський – ред.), щоб виїхати. Але коли він їхав потягом, сталася ситуативна зупинка – повна перевірка документів.

Хотілося б, щоб це було вигадкою, але це реальність

Всіх молодих людей, як і він, з російськими паспортами, виводять, завдають грамотно тілесних ушкоджень, натякаючи, що вони працюють на нас (ЗСУ – ред.), а далі просто залишають у якомусь рандомному селі, де без попередження зупинили потяг . Це не фантастика. Хотілося б, щоб це було вигадкою, але це реальність.

Це вже проблема такого масштабу, що має вирішуватися на вищому політичному рівні, за допомогою міжнародних партнерств, на міжнародних зустрічах і діалогах, за участі гуманітарних місій, які нібито і працюють роками, але об'єктивно – це локальні ініціативи.

Ми (підрозділ – ред.) в системі, ми працюємо, у нас є вказівки і є скоординованість дій стосовно військовослужбовців саме цього роду військ. По-людськи, звичайно, ми би хотіли помножитись і бути в кожному роді військ, наскільки це можливо , щоби допомогти ще більшій кількості людей.

Хочеться допомогти, взагалі хотілося б допомогти всім

Втім, знову ж таки, повертаючись до трагедії, не всі цивільні пов'язані з військовими. Але це ж не означає, що їх не потрібно вивозити.

Це не означає, що підліток, який там зростає, має там залишитися, бо в майбутньому він стане дорослою людиною, яка буде зобов'язана служити і візьме зброю в руки та прийде сюди. Треба розуміти, що це правда життя.

Росіяни цим користуються. Вони крадуть дітей. Вони пограбували безліч дитячих будинків, де адміністрація не могла дати жодного опору. Дітей просто вивезли. Наразі вони перебувають в різних точках Російської Федерації.

Викрадені Росією українські діти: ключові цифри За офіційними даними Києва, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала або перемістила на свою територію майже 20 000 українських дітей включно з сиротами та вихованцями дитячих закладів різного типу. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч». Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами. У березні 2023 року, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей із окупованих територій України. За час роботи ініціативи Bring Kids Back UA та завдяки зусиллям посередників (зокрема Катару) на батьківщину вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія, 150 із них – від початку цього року, повідомили 22 квітня в пресслужбі президента.

У дослідженні Єльського університету (США) Yale Humanitarian Research Lab зібрана інформація про щонайменше 43 заклади в РФ та окупованому Криму, де українських дітей піддають ідеологічній обробці та «інтеграції» в російське суспільство, намагаючись змінити їхню ідентичність.

Якщо говорити про новоокуповані території і старі, тобто Луганська, Донецька області і Крим, то там також є проблема асиміляції. Ми не можемо залізти кожній людині в голову і переконувати повернутися.

Люди насправді є й хитрі, які приїжджають сюди, отримують пенсії, повертаються назад та отримують пенсію і там. Або такі, що тримають квартири і тут, і там, а потім намагаються їх продати.

Втім, це треба вирішувати на рівні держави. Запропонуйте щось. Покажіть людям, що тут жити краще. Бо чим швидше цивільні покинуть території, тим легше буде Збройним силам вести свою діяльність.

– Відчувається, що вам особисто болить тема окупованих територій і людей, які там лишаються.

– Чесно, воно і не може не боліти, бо ти розумієш, що є тисячі потенційних громадян, які можуть жити в Україні, наповнювати тут щось, доживати банально свою старість і померти на вільній землі.

У нас навіть був один випадок, коли виїжджала жіночка 90 з чимось років. Вона росла на згадках про Другу світову, далі АТО Антитерористична операція (АТО) тривала у Донецькій та Луганській областях на початку вторгнення РФ – з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року. Далі формат був змінений на Операцію об'єднаних сил (ООС), керування перейшло від СБУ до Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ. ООС тривала до початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року., яка була поблизу, а потім [війна] прийшла до неї додому.

Хочеться допомогти, взагалі хотілося б допомогти всім.

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