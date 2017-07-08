Радіо Свобода Daily: Що підготував для Донбасу спецпредставник США?

Посланець США

Вашингтон призначив спеціального представника у справі врегулювання на Донбасі. Ним став Курт Волкер – колишній посол США в НАТО. Держсекретар США Рекс Тіллерсон назвав Волкера унікально кваліфікованим для пришвидшення миру на сході України.

«Багатий досвід Курта робить його унікально кваліфікованим для просування цього конфлікту в напрямку до миру», – заявив Тіллерсон і додав: «США і далі цілковито віддані цілям мінських домовленостей, і я цілком довіряю Куртові, що він продовжить наші зусилля задля досягнення миру в Україні».

Український президент Петро Поршенко привітав рішення адміністрації США. Водночас у Росії висловили сподівання, що спецпредставник «вплине на Київ».

Перша зустріч Трампа з Путіним

Становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерна проблема Північної Кореї – ці теми обговорювали президенти США і Росії під час першої зустрічі в кулуарах саміту G20. Про це повідомили голови дипломатичних відомств обох країн. Зустріч тривала понад дві години за зачиненими дверима. Про теми і настрої зустрічі за лінком.

Далі коротко про важливе:

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Її висновок: Росія повинна звільнити окуповані території

Порошенко підписав указ про призов до Нацгвардії в серпні 2017 року

Тиждень «недоторканності»

Регламентний комітет і Генпрокуратура порозумілися щодо депутата Борислава Розенблата.

Члени парламентського комітету підтримали подання Генпрокуратури на позбавлення недоторканності, затримання та арешт Розенблата. Йому інкримінують зловживання впливом і отримання хабарів на суму 280 тисяч доларів. Сам депутат обвинувачення відкидає і стверджує, що його переслідування замовила бурштинова мафія, проти якої він бореться.

НАБУ оприлюднило оперативні відедокази «бурштинової» справи. Програма «Схеми» розшифрувала ключові моменти.

«Токсичне лобі»

В Україні чимала кількість небезпечних відходів утилізується з порушенням законодавства. За останній час через це були позбавлені ліцензій майже півсотні фірм. Однак такі обмеження зупинили не всіх: деякі, всупереч цьому, і далі продовжують свої протиправні дії. «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») провели розслідування щодо однієї з таких безліцензійних фірм, яка не припинила діяльності, та встановили, що вона пов’язана з Олегом Недавою, депутатом від БПП та заступником голови профільного екологічного комітету парламенту. Прикривати фірму можуть люди, пов’язані з БПП. Розслідування – за лінком.

І насамкінець – про «токсичну інформацію».

Прокремлівські ЗМІ «побачили» бажання Заходу зменшити кордони Росії до часів середньовіччя. Польща хоче закрити кордон із Україною, Київ здійснює секретний план, розроблений США для геноциду етнічних росіян на Донбасі, а США прагнуть окупувати Європу. Про ці та інші приклади дезінформації – в останньому лінку на сьогодні.

Дбайте про порядок у думках і діях!

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