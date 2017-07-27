У Росії методичку про сталінські репресії визнали небезпечною для школярів

У Пермі методичка для шкільних вчителів, присвячена вивченню історії сталінських репресій, стала предметом судового розгляду. Один з авторів посібника, доктор історичних наук Андрій Суслов, подав позов до «Роскомнагляду», який опублікував на своєму сайті висновок двох експертів, котрі визнали методичку небезпечною для школярів.

Ця історія почалася восени 2015 року, коли керівник Центру громадянської освіти та прав людини Андрій Суслов разом зі своєю колегою Марією Черемних написали методичний посібник для вчителів «Вивчення в школі історії сталінських репресій». За словами авторів, він адресований вчителям шкіл і коледжів – головним чином для позакласних занять з вивчення сталінізму зі старшокласниками. Невдовзі після того, як методичка побачила світ, в Пермі відбувся круглий стіл, присвячений концепції державної політики реабілітації жертв політичних репресій – його проводила крайова омбудсмен Тетяна Марголіна. Саме на цьому заході посібник було представлено міністру освіти Пермського краю Раїсі Кассіній і він так їй сподобався, що вона запропонувала опублікувати текст на сайті міністерства.

«Далі про цю методичку дізналися представники організації «Сути времени» і почали писати листи до усіх інстанцій, – розповідає Андрій Суслов. – Найдивніше, що цією методичкою зацікавився колишній губернатор Пермського краю Басаргін. Міністерство освіти після цього прибрало методичку зі свого сайту, але замовило експертизу в регіональному Інституті розвитку освіти. Ті дали позитивну рецензію, і вона знову з'явилася на цьому сайті. Але ті люди з «Сути времени» не заспокоїлися, через своїх знайомих вони вийшли на експертів, акредитованих «Роскомнаглядом», і ті написали так званий «експертний висновок». При цьому методичний посібник, який написав я, доктор історичних наук, разом з колегою, рецензували вчителька географії з Новочеркаська і клінічний психолог з Санкт-Петербурга».

Організація «Сути времени», очолювана Сергієм Кургіняном, відома ідеалізацією радянського минулого і вкрай негативним ставленням до десталінізації. Андрія Суслова не дивує реакція на його роботу учасників цього руху. Спантеличує виключно поведінка чиновників: «У ситуацію починають втручатися люди, які мають владу, причому вони діють на основі того, що якісь збуджені маргінальні фігури їм скаржаться. І це цілком в сучасному громадському контексті, коли різні маргінали (чи то православні активісти, чи то члени сталіністської організації) звертаються до представників влади. Питання в тому, як влада на це реагує. Так от, та реакція, яка в цьому випадку була, на мій погляд, сама по собі нездорова».

«Центр громадянської освіти та прав людини» вже відвідали співробітники крайової прокуратури і порадили промаркувати методичний посібник позначкою «18+». Рецензія, опублікована на сайті «Роскомнагляду», була написана на замовлення такого собі Дмитра Узуна, близького до руху «Сути времени ». Її автори – клінічний психолог Жанна Тачмамедова і вчитель географії Ірина Мясникова. На 34 сторінках вони розписують можливу шкоду, яку може завдати учням рецензований методичний посібник, і приходять до висновку, що він містить «інформацію, яка спонукує до антигромадських дій, що заперечує сімейні цінності, що перешкоджає засвоєнню моральних і суспільних норм». Ця експертиза була проведена рік тому, а вже цього року Жанна Тачмамедова визнала шкідливим для учнів методичний посібник, за яким в Челябінську проводили заняття, присвячені профілактиці ВІЛ. Заняття довелося зупинити.

Абсолютно незрозуміло, на якій підставі географ робить глибокі висновки щодо того, наскільки адекватно в посібнику доктор історичних наук відобразив наявність або відсутність проблеми репресій та сталінського терору в російській історії і навчальній літературі

Висновки експертизи Тачмамедової і Мясникової про роботу Суслова і Черемних пізніше визнали необґрунтованими експерти Лабораторії прикладної лінгвістики. Приблизно таку ж оцінку їм дав науковий співробітник Центру незалежних соціологічних досліджень в Санкт-Петербурзі Дмитро Дубровський: «По-перше, вона фантастично безграмотна з точки зору формальних вимог, що висуваються до експертизи. Друге: експерт втручається не в свою галузь знань. Тому що абсолютно незрозуміло, на якій підставі географ робить глибокі висновки щодо того, наскільки адекватно в посібнику доктор історичних наук відобразив наявність або відсутність проблеми репресій та сталінського терору в російській історії і навчальній літературі. Фактично люди беруть на себе функції істориків, не будучи ними. Не кажучи вже про те, що посилання, які в цій експертизі присутні, на кшталт «Аргументів і фактів» за 1989 рік, – в будь-якому науковому дослідженні нормальна атестаційна комісія завернула б таку роботу навіть на рівні бакалаврату».

Викладач історії одного з пермських технікумів Олег Копилов використовував методичку Суслова і Черемних під час підготовки занять, присвячених сталінським репресіям на території Пермського краю. Тепер йому і його колегам доведеться відмовитися від її використання або робити це таємно: «Викладачі трохи в невизначеному стані перебувають. З одного боку, у них є академічна свобода, яка їм надана Конституцією і законом, з іншого боку – є «старші товариші», начальство, яке, якщо побачить цю методичку, то буде не дуже приємна розмова. Тому викладач, швидше за все, не стане вказувати її, і вона не буде у нього в робочих програмах».

Скандал навколо посібника про вивчення сталінських репресій виник на тлі опублікованих соцопитувань про роль Сталіна в історії Росії і про значення увіковічнення його пам'яті. 62 відсотки росіян згодні з тим, що пам'ятні знаки, які розповідають про успіхи Сталіна, потрібно розміщувати в публічних місцях. А 65 відсотків громадян – проти установки знаків, які повідомляють про його невдачі і злочини. Крім того, Сталін очолив рейтинг «найвизначніших людей» всіх часів і народів, складений під час недавнього опитування росіян.

У країні відбувається прихована реабілітація Сталіна і сталінізму. І пов'язано це насамперед з ідеологічними особливостями нинішнього політичного режиму

«У країні відбувається прихована реабілітація Сталіна і сталінізму, – вважає головний науковий співробітник Інституту філософії та права Уральського відділення РАН Сергій Мошкін. – І пов'язано це насамперед з ідеологічними особливостями нинішнього політичного режиму. Знову на щит підняли ідею імперства, мілітаризації, військових перемог. Безумовно, відбувається героїзація і експлуатація теми перемоги у війні, все це безпосередньо пов'язане з ім'ям Сталіна. «Кургінянцев» фактично підтримує владу в особі конкретних державних органів. У влади немає перспективного соціального проекту, єдиний козир, який є у нинішнього політичного режиму, – це героїчне минуле».

На думку Андрія Суслова, експертиза, розміщена на сайті «Роскомнагляду», завдає шкоди його репутації як вченого. Саме тому він подав до суду, вимагаючи визнати цю рецензію незаконною і видалити її з сайту. «Роскомнагляд» в коментарі для Радіо Свобода заявив, що публікувати висновки акредитованих експертів йому дозволяє федеральний закон №436, але всю відповідальність за зміст цих текстів несуть самі автори – у цьому випадку – Жанна Тачмамедова та Ірина Мясникова. Саме тому Андрій Суслов просить суд залучити їх як співвідповідачів у справі. Наступне засідання відбудеться 3 жовтня.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода