НАТО і десант міністрів у Києві: парадна дипломатія та сигнал Москві

В День Незалежності України по Хрещатику пройшли парадом не тільки українські військові, а й представники армій країн НАТО. А до Києва прибули міністри оборони різних західних країн, в тому числі міністр оборони Сполучених Штатів Джим Маттіс. Все це – на тлі зустрічі спецпредставника США Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Як у результаті зміниться ситуація в зоні конфлікту і яких поступок від Росії вже найближчим часом чекають у Києві і у Вашингтоні – з’ясовували «Донбас.Реалії».

Союзники України надсилають сигнал підтримки Києву і попередження Москві. Більшість експертів, опитаних Радіо Свобода, впевнені щодо цього. На думку аналітиків, про це свідчить хода військових НАТО по Хрещатику поряд з ветеранами та учасниками бойових дій на Донбасі. А також присутність на урочистостях міністрів оборони з восьми країн і –особисто – голови Пентагону. Особливо помітний контраст із аналогічним парадом у Москві,

«Це чітко фіксує з одного боку міжнародну ізоляцію, в якій опинилася Росія. Хоча вона (ізоляція – ред.) не така жорстка, як ми би хотіли, але тим не менш, вона фіксує, що Україна має підтримку – не таку , як би ми хотіли, але вона чітко допомагає провести такий контраст», – зауважив аналітик Інституту світової політики Микола Белесков.

Можливість поставок летальної зброї активно розглядається – Маттіс

Росія не виконує Мінські угоди і намагається силою змінити кордони суверенної держави. Про це говорив міністр оборони США Джим Маттіс під час візиту в Україну. Голова Пентагону, якого ще називають «скаженим псом» за рішучі і часто різкі позиції, обіцяє підтримку. Він заявив про активне вивчення можливості надання Україні летальної зброї. Про те, що у Вашингтоні план поставки зброї Україні готовий, ще у липні цього року писало видання The Wall Street Journal. Але остаточне рішення ще не ухвалене.

Можливість поставок летальної зброї активно розглядається

«Хочу зазначити, що можливість поставок летальної зброї активно розглядається. Я повернуся і вивчу актуальну ситуацію, а після цього зможу поінформувати держсекретаря і президента, в якому напрямку я рекомендував би рухатися», – заявив міністр оборони США Джим Маттіс.

Летальна зброя зараз в Україні проблем не вирішить ​– ​аналітик

Найбільш охоче Маттіс під час візиту до Києва говорив про реформи оборонної сфери. Нібито у Вашигнтоні розуміють – під час війни змінюватися складно, але саме в таких умовах реформи можуть стати найуспішнішими.

На це звертає увагу й аналітик Київського інституту світової політики Микола Белесков. За словами експерта, летальна зброя зараз в Україні проблем не вирішить, натоміть додасть головного болю.

У кращому випадку отримання кількох сотень протитанкових ракетних комплексів може мати невеликий позитивний ефект.

«У кращому випадку отримання цих кількох сотень протитанкових ракетних комплексів, так, найкращих у світі, – але воно може мати невеликий позитивний ефект. Тобто стабілізувати ситуацію на лінії розмежування, якщо Росія у процесі провокацій, у процесі порушення режиму припинення вогню використовує бронетехніку», – каже Микола Белесков.

Значного прогресу з боку Москви чекати не варто​ –​ Магда

Водночас напередодні підготовки до параду і десанту міністрів до Києва, 21 серпня в Мінську пройшли перші переговори спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова.

Зустріч була закрита та, ймовірно, несла ознайомчий характер. Значного прогресу з боку Москви чекати не варто, каже політичний експерт Євген Магда. Максимум – замороження конфлікту.

​«Тобто, в максимальному зниженні кількості втрат серед мирних жителів і серед українських військових. Тому що на сьогоднішній момент це має найбільш принципове значення», – каже Євген Магда.

Переговори Волкера і Суркова: буде продовження ​

Військовий конфлікт зайшов занадто далеко, тож вирішити його швидко вже не вийде. У Росії наближаються президентський вибори, а це не найкращий момент для визнання поразки у війні з Україною, розповідає аналітик. Крім того, у цьому питанні є більш ​«довгограючий» фактор, каже Магда.

«Піти з Донбасу – а куди діти десятки тисяч людей, озброєних, з досвідом бойових дій... пустити їх назад в Росію, туди, ближче до Чечні, Дагестану? Пустити на південь Росії? Для Росії, мені здається, це самогубство», – зауважує Євген Магда.

Волкер і Сурков домовилися незабаром зустрітися ще раз. Погодившись, що мирний процес має рухатися швидше.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: