Радіо Свобода Daily: Порошенко домовився в Брюсселі про «вишеньку на торті» для українців

«Вишенька на торті» від президента

Брюссельський саміт «Східного партнерства» хоч і не відкрив українцям перспективи членства в ЄС, однак підтвердив їхні європейські прагнення та вибір. Представники євроустанов, зокрема, зазначили, що шлях для подальшого зближення залишається безперешкодним, а президент України Петро Порошенко додає: резолюція саміту навіть об’єднала учасників навколо ідеї миротворців на Донбасі, а також відкрила можливість приєднання українців до таких єдиних європейських просторів, як митний, цифровий, енергетичний союзи, та до «шенгену».

«Вишенькою на торті» назвав Порошенко домовленість щодо «дуже амбітного» проекту макрофінансової допомоги Єврокомісії для України на наступні два роки. Він складатиметься з 1,8 мільярда євро, розділених на три транші, і про нього євроустанова повідомить вже наступного тижня.

«Відставка» «контуженого» Плотницького

Інформацію про те, що ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький написав заяву про відставку, повідомив так званий «голова народної ради ЛНР» Володимир Дегтяренко. Відразу після цього так званий «керівник міністерства державної безпеки ЛНР» ( у російському скороченні «МГБ») Леонід Пасічник заявив, що до проведення «виборів» на підконтрольній угрупованню території він буде виконувати обов’язки голови «ЛНР».

У своїй заяві Пасічник також озвучив причину відставки Плотницького за версією угруповання: «Позначилися численні бойові поранення, наслідки контузії. Відповідно до його рішення, я беруся до виконання обов’язків голови «республіки» надалі до майбутніх виборів. Я також від себе заявляю про свою прихильність мінським угодам. «Республіка» послідовно буде виконувати взяті на себе відповідно до цих угод зобов’язання». Сепаратистські сайти тим часом повідомили, що тепер Плотницький буде представником угруповання «ЛНР» на переговорах у Мінську.

Тепер стисло.

Національне антикорупційне бюро заявляє, що детективи спільно з працівниками Генпрокуратуру викрили особу, яка пропонувала співробітникові НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тисяч доларів США. Генпрокурор Юрій Луценко написав, що йдеться про відомого одеського контрабандиста Альперіна.

Служба безпеки України примусово повернула до Росії громадянина, який був довіреною особою глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова і збирав в Україні відомості про вихідців із Чечні, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

У Росії хочуть заборонити «екстремістський» фільм українського режисера про медбатальйон і війну на Донбасі, а в Україні можуть заборонити серіал «Свати». А можуть і не заборонити.

Порти на двох

Заступник голови Національної поліції України Ігор Купранець та брат фігуранта справи НАБУ про розкрадання сотень мільйонів гривень на «Запоріжжяобленерго» бізнесмен Леонід Крючков. Здавалось би, що між ними може бути спільного? Саме на цих двох впливових людей вивело розслідування програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») про державні морські порти України, а саме: про новостворену фірму, яка почала у них активно заробляти.

Сваловичі – «село вдів»

Їх залишилося всього 16 – жителів села. Переважно жінки. І всі глибокого пенсійного віку. Сваловичі ще називають «селом вдів». Сюди не їздить жоден пасажирський автобус. Єдиний зв’язок зі «світом» – це медсестра, яка добирається сюди раз на тиждень, і житель сусіднього села, який щосереди привозить сюди у своєму автомобілі «продуктовий магазин». Навколо села – плавні. І найулюбленіший вид транспорту у Сваловичах – дерев’яні човни, яким легко керують навіть ті, кому майже 80 років. Хати, в яких вони живуть, ніби експонати етнічного музею. А ще всі місцеві жителі не так давно стали акторами голлівудського фільму. Історія цих жінок стала частиною документального циклу #ВУКРАЇНІ – спільного проекту Радіо Свобода та каналу «Настоящее время».

«Штрафи UA»

Розробники з Одеси створюють сервіс, який може поліпшити навички водіння українців. Команда, яка працює над мобільним застосунком, увійшла в трійку переможців конкурсу Open Data Challenge і отримала 400 000 гривень на випуск продукту від Фонду «Східна Європа». Застосунок «Штрафи UA» вже працює і має близько 15 тисяч користувачів. Команда проекту допомагає водіям сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, за що бере певну комісію. У планах запровадити додаткову можливість «Безпечне водіння» – це функція, яка аналізуватиме стиль керування водія: швидкість, плавність гальмування та прискорення, а також час, витрачений на розмови за кермом. Для Радіо Свобода керівник проекту «Штрафи UA» продемонстрував в роботі тестову версію програми.

Дбайте про свою безпеку!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.