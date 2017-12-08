Борги по зарплаті. Чому не платять освітянам і медиками у дотаційних районах?

Трасу державного значення Київ-Чоп перекривали освітяни та медики, вимагаючи повернення боргів із заробітної плати. Це було попередження, що якщо гроші не надійдуть до кінця робочого дня 11 грудня, то протестувальники вийдуть на безстрокову акцію. Кому саме не платять зарплату та чому, з'ясовувало Радіо Свобода.

Через борг у 79 мільйонів гривень сотня лікарів та учителів перекрили 8 грудня міжнародну трасу Київ-Чоп біля посту Нижні Ворота на Закарпатті.

Почалося все із садочків, бо вони не отримують зарплату з вересня, до них підключилися техпрацівники, всі хто переведений на місцевий бюджет

«Почалося все із садочків, бо вони не отримують зарплату з вересня, до них підключилися техпрацівники, всі хто переведений на місцевий бюджет. Ми зверталися до всіх інстанцій не раз, тільки купа відписок: коштів нема в районі, бо не дають в області, а область не отримує з Києва. У людей не лишилося інакшого виходу», – розповідає одна з учасниць акції протесту, вчителька Підполозянської ЗОШ у Воловецькому районі Наталія Щербей.

Закарпатська облдержадміністрація поширила звернення Карпатського форуму народовладдя, який об’єднує гірські райони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням виділити освітню й медичну субвенцію, а також базову та додаткову дотацію для виплати зарплати працівникам бюджетної сфери.

Днями голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль направив прем’єр-міністру України урядову телеграму, в якій зазначив, що такого вкрай критичного становища з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери в області не було останні десять років. Область потребує понад 79,4 мільйона гривень . Їх очікували до 5 грудня, але гроші так і не прийшли.

​«Ситуація виникла через відсутність стабілізаційної дотації з Києва. Оскільки Закарпатська область дотаційна на 76%, тому може забезпечити невелику частину зарплати бюджетникам за власний рахунок. Всі ці роки більша частина покривалась за рахунок освітньої, медичної субвенції, стабілізаційної дотації. Зараз це вперше за 10 років, стабілізаційна дотація, яка мала надійти ще у вересні, не надійшла ще й досі. А це понад 79 мільйонів гривень, тому виникла така вкрай напружена катастрофічна ситуація в деяких районах, – коментує Ярослав Галас, директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА. – З вересня, у листопаді, на початку грудня були звернення, урядові телеграми з боку адміністрації. Ми казали, що такі речі неприпустимі, і закінчиться акціями протесту. З уряду обіцяють виділити гроші наступного понеділка, 11 грудня, але враховуючи те, що обіцяли вже неодноразово, то гарантій у нас нема».

За словами Ярослава Галаса, така ситуація спостерігається фактично по свій країні, але найбільше постраждали дотаційні області. На Закарпатті найбільш уразливі Воловецький, Хустський, Міжгірський райони. Хустський, до прикладу, дотаційний на 98%.

Правозахисник Віталій Грегор, до якого звернулися воловецькі освітяни за підтримкою, каже, про проблему місцеві депутати говорили ще на початку року. До того ж частина освітян заробітню плату отримує справно, на інших уряд економить.

Вийшла ситуація, що постанова виділити кошти є, а коштів немає

«Фінансування працівників галузі освіти та медицини розділено. Освітня субвенція йде до працівників верхньої ланки, вчителів, а технічні працівники і сільські працівники в садочках, лікарнях і закладах освіти фінансуються з місцевих бюджетів, районних. За потреби виділяються стабілізаційні дотації з державного бюджету через обласну ОДА з подальшим перерозподілом РДА. Вийшла ситуація, що постанова виділити кошти є, а коштів немає», – коментує Віталій Грегор.

На відміну від Закарпаття, на Львівщині такої критичної ситуації з фінансами немає. У цьому запевнила Любомира Мандзій, директор департаменту освіти і науки ЛОДА. За її словами, існує протермінована заробітна плата з середини жовтня, але виплати очікуються наступного тижня (потреба – 6 мільйонів гривень). І стосуються одного району.

«Це пов’язано з відсутністю коштів місцевого бюджету, освітня субвенція дає достатній ресурс для виплати всім педагогам усіх районів. Виплата з місцевих бюджетів буде упродовж наступного тижня. Маємо дефіцитні бюджети, зокрема це Турківський район. Це пов’язано з тим, що не мають великих доходів, але мають великі витрати. Люди отримали жовтневий аванс, чекаємо на стабілізаційну дотацію», – зазначила Любомира Мандзій.

Якщо влада усіх рівнів не вирішить проблему заборгованості перед бюджетниками дотаційних районів – на Закарпатті обіцяють з 11 грудня розпочати безстрокову акцію і перекрити трасу.