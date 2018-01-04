НАЗК хоче завадити НАБУ відкривати провадження за е-деклараціями – Дрік

Черговий етап е-декларування починається з того, що Національне агентство із запобігання корупції намагається заборонити НАБУ відкривати кримінальні провадження проти корупціонерів, переконана громадська діячка Олександра Дрік. Таким чином, побоюється вона, доводити антикорупційні судові справи до вироків стане неможливо. У свою чергу, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський зазначає: боротьба з корупцією має стати самоціллю для України, а не інструментом у діалозі із західними партнерами.

Одночасно з початком нового етапу е-декларування в мережі з’явилося роз’яснення НАЗК щодо закону «Про запобігання корупції». У документі агентство засуджує практику відкриття правоохоронними органами кримінальних проваджень через недостовірну інформацію в деклараціях без відповідних висновків самого НАЗК. Фото документа опублікувала на своїй Facebook-сторінці голова ради «Громадського люстраційного комітету» Олександра Дрік.

Як пояснила Дрік у студії «Ранкової Свободи», цей документ може створити підґрунтя для того, щоб Національне антикорупційне бюро не могло самостійно перевіряти е-декларації та відкривати кримінальні провадження щодо посадовців, яких підозрює в корупційній діяльності.

Якщо НАЗК виявляють ознаки незаконного збагачення, вони повинні передати матеріали до відповідних правоохоронних органів. Розуміючи, що НАЗК не перевіряє декларації, НАБУ почало робити це самостійно

«Якщо вони (НАЗК – ред.) виявляють якісь ознаки незаконного збагачення або недостовірну інформацію, тобто брехню в декларації, які перевищують певний поріг, після якого настає кримінальна відповідальність, то вони повинні передати ці матеріали до відповідних правоохоронних органів. Якщо це високопосадовці, то вони передають це до НАБУ. Розуміючи, що НАЗК не перевіряє декларації, НАБУ почало робити це самостійно. За рік вони відкрили близько 80 кримінальних проваджень на підставі даних з декларацій», – розповіла громадська діячка.

Хоча роз’яснення саме по собі не має сили закону, Дрік стверджує, що аналогічний законопроект уже зареєстрований у Верховній Раді, а кримінальні провадження, відкриті без згоди НАЗК, у цій установі трактують як порушення приватності держслужбовців.

НАЗК – орган, який має притягати корупціонерів до відповідальності, – говорить, що намагання притягнути до відповідальності є порушенням права на приватність

«По суті, НАЗК – орган, який має робити все можливе для того, щоб боротися з корупцією, притягати корупціонерів до відповідальності, – говорить, що намагання притягнути їх до відповідальності є порушенням їхнього права на приватність. Це повний абсурд і маячня», – обурена активістка.

Вона звертає увагу на те, що суд при розгляді справ проти корупціонерів буде змушений взяти до уваги позицію агентства.

Всі ті справи, які НАБУ вже відкрило, закінчаться тим, що ніхто не буде покараний

«Це фактично означає, що всі ті справи, які НАБУ вже відкрило, кримінальні провадження, частину з них вони вже передали до суду, закінчаться тим, що ніхто не буде покараний», – переконана вона.

Голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський наголошує на тому, що система е-декларування – це важливий інструмент побудови більш прозорих відносин між владою та громадянами. На його думку, хоча Україна вже спромоглася створити певні механізми боротьби з корупцією, попереду ще багато роботи, яку, зокрема, ускладнюють так звані «особливості української корупції».

У багатьох випадках перебування в органах державної влади розглядалося як інструмент контролю за фінансовими потоками

«У багатьох випадках ця корупція традиційно розвивалася як політична, тобто перебування в органах державної влади розглядалося як певний інструмент контролю, перш за все, за фінансовими потоками», – міркує Бураковський.

На думку експерта, в рамках боротьби з корупцією було ухвалено чимало правильних рішень, однак основну проблему він вбачає в реалізації.

Багато в чому рішення приймаються в співпраці з нашими міжнародними партнерами

«На жаль, і це, як мені здається, велика проблема України – багато в чому ці рішення ухвалюються під тиском або в співпраці з нашими міжнародними партнерами. Дуже важливо, щоб ідея реформ, боротьби з корупцією і так далі стала внутрішньо українською ідеєю, а не інструментом розмови з нашими закордонними партнерами: ви нам гроші, ми вам боротьбу з корупцією», – переконаний він.

Олександра Дрік переконана, що виходом з ситуації є передусім перезапуск НАЗК – не тільки самого агентства, а й комісії, що обирала його членів.

Законопроект уже є в парламенті. Він змінює композицію та склад відбірної комісії, яка обирає НАЗК

«Це означає – проголосувати за конкретний законопроект, він уже є в парламенті, який змінює композицію й склад відбірної комісії, яка обирає це керівництво НАЗК, тому що ця комісія вже показала, що не є незалежною», – стверджує активістка.

Зміна членів НАЗК – не єдине, що потрібно для ефективності електронного декларування, констатує менеджер антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Антон Марчук.

Потрібно запровадити автоматизовану верифікацію електронних декларацій

«Правоохоронні органи навіть без НАЗК, без їхніх перевірок ефективно проводять розслідування щодо злочинів, як, наприклад, незаконного збагачення або декларування недостовірної інформації. Потрібно не лише змінити членів НАЗК, а й запровадити автоматизовану верифікацію електронних декларацій, тобто, щоб була автоматична звірка інформації у самих деклараціях з іншими реєстрами», – каже Марчук.

Дрік також звертає увагу на важливість проведення незалежної експертизи системи е-декларування. За її словами, навіть НАЗК уже ухвалило відповідне рішення.

Маємо зрозуміти, що з системою, хто в неї втручався, до чого це призвело

«Ми маємо зрозуміти, що з системою, хто в неї втручався, до чого це призвело, чи здатна вона зараз виконувати ту функцію, яку має виконувати, а саме – проводити автоматизовану перевірку декларацій», – впевнена вона.

Якісні зміни в системі е-декларування можливі, на думку Дрік, лише в тому випадку, якщо попит на них буде не тільки в антикорупційних активістів, а в усього українського суспільства.

Радіо Свобода надіслало інформаційний запит до Національного агентства із запобігання корупції щодо роз’яснення і наразі чекає на відповідь.

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