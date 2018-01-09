Польська організація заявила про дискримінацію заробітчан на заводі біля Варшави

Варшава – Польське товариство «Ніколи більше» підозрює, що на заводі Lindab, неподалік Варшави, дискримінують громадян України за національною ознакою. Заробітчани начебто працюють в уніформах кольору українського прапора. Громадські діячі повідомили про це засоби масової інформації. Справою зайнялися омбудсмен Польщі та Головний інспекторат праці.

Першою про ситуацію, що склалася на заводі Lindab, розташованому в селі Вєрухув неподалік від Варшави, написала Gazeta Wyborcza. Тему підхопила низка провідних ЗМІ Польщі. Підприємство, яким зацікавилися польські журналісти належить міжнародній компанії, що виготовляює будівельне та вентиляційне устаткування.

Gazeta Wyborcza повідомила, що українські робітники заводу Lindab працюють у синьо-жовтому вбранні – синіх штанях та жовтих футболках. Натомість польські працівники носять сині футболки. Міхал Врублевський, директор підприємства каже, що українські барви на українських робітниках – це випадковість. Мовляв, йдеться про те, щоб полегшити спілкування між поляками та українцями, які не володіють польською мовою. За його словами, серед громадян України є такі, які польською говорять і вони вбирають помаранчеві футболки. Тож в разі потреби поляк-бригадир знає, з ким із українців він може порозумітися.

На думку спадає сегрегація за національними ознаками – польська діячка

Такі пояснення директора фірми не влаштовуть діячів із громадської організації «Ніколи більше» (Nigdy więcej), яке займається протидією расизмові та дискримінації. Саме це товариство повідомило видання Gazeta Wyborca про синьо-жовті костюми українських робітників.

Член цієї організації Анна Татар не приховує свого обурення. Вона зазначає: «Мене це обурює, бо на думку спадає сегреція за національними ознаками, тому що навіть ті українці, які вже говорять польською, надалі мусили вдягати футболки, які їх вирізняли серед інших з огляду на національність. Тож тут не йдеться про володіння мовою, тільки про національність. І беручи до уваги історію, таке «позначання» людей у зв’язку з їхньою національністю, а не роботою, яку вони виконують, викликає тільки негативні емоції».

Діячка звертає увагу на те, що про синьо-жовту уніформу українців організацію повідомив поляк, який працює в Швеції. На завод у Польщі він приїхав у службових справах і був сильно здивований тим, що побачив.

Татар розповідає: «Він повідомив про те, що відбувається неподалік Варшави, а ми вирішили, що крім цього, що опишемо цю ситуацію в «Брунатній книзі», тобто звіті з моніторингу расизму та ксенофобії, повідомимо про неї ЗМІ, бо нас це дуже обурило. Дуже добре, що на це звернув увагу поляк, підрядник цієї фірми, і зателефонував до нас. Він був обурений, йому важко було коментувати і попросив нас втрутитися».

Татар звертає увагу на розголос, який отримала ця справа в Польщі. Нею вже зайнявся польський омбудсмен Адам Боднар, а також Головна інспекція з питань праці.

«Це позитивна інформація, що омбудсмен цим займається, але позитивне й те, що державна установа зайнялася справою, тож сподіваюся, що таким діям буде покладено край», – наголошує Анна Татар.

Справою мусять зайнятися дипломатичні служби України – українська діячка в Польщі

Ситуацію навколо специфічного вбрання українських робітників прокоментувала Ольга Попович, аналітик і громадська діячка з варшавського фонду «Наш вибір», який займається трудовою міграцією з України. За її словами, організація, яку вона представляє, ніколи раніше не зіткнулася зі спробами польських роботодавців якось «позначати» українців. На думку Попович, справу мусили б вивчити і адекватно оцінити українські дипломатичні служби.

Аналітик звертає увагу на те, що тему синьо-жовтої уніформи на польському заводі стрімко розкручують на російських пропагандистських сайтах. Прокремлівські ЗМІ зловтішаються з українських заробітчан, пишуть про «гетто» в якому вони опинилися у Польщі і таке інше. За словами Попопич, деякі польські експерти вже рік тому передбачали, що Кремль охоче використовуватиме в гібридній війні проти Польщі та України питання української трудової міграції. Тому, наголошує аналітик, українські та польські ЗМІ мусять дуже відповідально ставитися до цієї теми.

«Не можна сказати, що українські заробітчани в Польщі не мають проблем, ситуація на польському заводі – це не фейк, але ми також бачимо, як це вміло використовує російська пропаганда, як вона це інтерпретує, щоб розсварити українців і поляків, тому потрібно бути чуйним», – говорить Попович. Діячка також каже, що треба віддати належне польським активістам, бо саме вони зацікавилися ситуацією українських робітників на заводі Lindab і повідомили про це ЗМІ та владу.