Радіо для Донбасу – це відчуття, наче хочеш дотягнутися до свого дому – журналістка

Від першого довгоочікуваного передавача – до мовлення у десятках міст Донбасу, навіть окупованих. Такий шлях пройшло Радіо Донбас.Реалії, проект Радіо Свобода, створений саме для тих, хто опинився в інформаційному вакуумі через війну.

На початку було лише розуміння – якщо знайти інформацію не зможуть журналісти, то люди на окупованих територіях залишаться наодинці з пропагандою. Ті, хто починав цю справу у 2016-му, добре пам’ятають, як пролунав в ефірі перший телефонний дзвінок – Волноваха… Сьогодні Радіо Донбас.Реалії - це потік людських голосів з підконтрольної та непідконтрольної територій українського сходу, десятки коментарів у соцмережах і тисячі переглядів стрімів, це кореспонденти у різних куточках регіону та в ОРДЛО, це прямі ефіри з віддалених міст Донбасу, звиклих жити під канонаду вибухів. Ми розуміємо: нас чують, і чують постійно!

А що відбувається за лаштунками цього виробництва? Про проект говорять причетні до творення Радіо Донбас.Реалії.

У всіх своїх поїздках я постійно з маленьким приймачем, шукаю наші хвилі, і радію, що нас чують

​Дарья Куренная (журналіст Радіо Донбас.Реалії): «Коли з'явилися перші частоти і ми почали виходити на хвилях «Голосу Донбасу», було відчуття, що намагаєшся дотягнутися до свого дому. Я була на Карачуні в лютому 2016-го, переді мною лежали уламки старої телевежі, мені здавалося, що відчуваю, як снаряд потрапляє в трос, перебиваючи його, як складається метал і падає радіовежа. Тоді справді було страшно, що вишку не відновлять.

Коли почали говорити про те, що вежу на Карачуні побудують, то щодня відстежувала новини, як там справи. Дуже нервувала, коли відкриття переносилося. Коли вежа на Карачуні запрацювала – це була важлива перемога. Далі нам почали давати додаткові частоти, в прямий ефір нашу програму взяло Громадське радіо, що дозволило охопити більше слухачів. За півроку нас взяла в повтор Всесвітня служба українського радіо. А згодом побудували вежу в Бахмутівці, що дозволило мовити ще далі. З 2018-го ми в прямому ефірі і на радіо «Пульс». У всіх своїх поїздках я постійно з маленьким приймачем, шукаю наші хвилі, і радію, що нас чують».

Завдяки зворотньому зв'язку, вдається стежити за інтересами слухачів і читачів практично в режимі реального часу

​Олександр Демченко (продюсер Радіо Донбас.Реалії): «Завдяки зворотньому зв'язку, і через телефонні дзвінки в ефір, і через обговорення наших матеріалів в соціальних мережах, вдається стежити за інтересами слухачів і читачів практично в режимі реального часу. Зрозуміло, що якщо до прямого ефіру, до студії, зателефонують кілька десятків разів або матеріал репостнуть кілька сотень разів, то саме ця тема цікава і важлива людям на сході. Їм є що сказати з цього приводу».

​

Хочу побажати нашій аудиторії: хоча б просто не забувайте, що по той бік лінії розмежування – живі люди

​Тетяна Якубович (керівник проекту Радіо Донбас.Реалії): «Ми намагаємося розповідати жителям окупації правду про них і "велику Україну", а пересічним жителям України – про те, що в Донецьку і Луганську теж є життя. Хочу побажати нашій аудиторії: хоча б просто не забувайте, що по той бік лінії розмежування – живі люди. Друге, що, як я вважаю, нам вдалося, – це вивести у прямий ефір маленькі і великі міста сходу. У 2016-му був започатковано унікальний проект: команда приїжджає на Донбас і робить там аналог студійного ефіру. Гості – активісти, прості жителі, вчителі і робітники заводів, студенти, волонтери, парамедики, влада. Скрізь аудиторія неповторна. І ми даємо цим людям, з одного боку, майданчик для дискусії на місцевому рівні, а з іншого – можливість прямо розказати про своє життя жителям Києва і Львова, Харкова і Одеси. На одному з останніх ефірів – у Щасті – ми наприкінці увімкнули аудиторії опитування з вулиць Києва, побажання киян для щастинців. Люди плакали. Це дуже чіпляє – розумієш, що навіть така дрібниця допомагає жителям поблизу лінії фронту не почуватись покинутими».

​

Нас цікавило, як живуть люди на лінії зіткнення, а місцевих – що взагалі відбувається в Києві, як живе решта країни

​Михайло Штекель (журналіст Радіо Донбас.Реалії): «З моїх нещодавніх відряджень на схід, мабуть, найбільше запам'ятав ніч в селищі Опитне. Воно знаходиться поблизу Авдіївки і Донецького аеропорту. Ми приїхали туди, в жовтні 2017 року впродовж чергового перемир'я, яке як завжди припиняло працювати після заходу сонця. Протягом дня ми говорили із місцевими жителями, а ввечері господарі однієї з домівок пригостили нас вечерею і поклали спати. Вночі ми кілька разів прокидалися – було чутно артилерію, стрілецьку зброю. Звичайний акомпанемент темряви на сьогоднішньому Донбасі. Нас цікавило, як живуть люди на лінії зіткнення, а місцевих – що взагалі відбувається в Києві, як живе решта країни. Їм здавалося, що там забули про війну. Тут, в Опитному, ми зустріли людей, що слухали наше радіо, але потім сигнал зник, і їм його не вистачає».

Голос з територій, які під контролем України, для них дуже важливий. Бо це підтверджує, що про них пам'ятають, про них не забули, дають ту інформацію, яка їм конче потрібна

​Інна Кузнецова (головний редактор Київського бюро Радіо Свободи): «Дуже добре, що в ефір Радіо Донбас. Реалії телефонують люди з окупованих територій, які можуть розповідати те, що вони бачать насправді. І для них дуже важлива підтримка моральна. І голос з територій, які під контролем України, для них дуже важливий. Бо це підтверджує, що про них пам'ятають, про них не забули, дають ту інформацію, яка їм конче потрібна. Радіо Донбас.Реалії дає дуже багато важливої інформації: і корисні суспільні, і соціальні, і навіть розважальні теми, які б давали можливість пам'ятати українське коріння. Дуже прикро, що ці два роки ми зустрічаємо без Стаса Васіна – журналіста і блогера, який зараз знаходиться в ізоляції, це ізоляція як в прямому, так і переносному сенсі. Як нам стало відомо нещодавно, він перебуває на території арт-платформи «Ізоляція», де бойовики влаштували щось схоже на сучасний концтабір. І одне з перших бажань цього року – це щоб Стас був на свободі. А також, щоб журналісти мали можливість працювати на території всього Донбасу».

За 2 роки Радіо Донбас.Реалії стало містком між окупованими територіями та рештою України. Ми не тільки розповідали про політичні, економічні і соціальні проблеми, але й знайомили слухачів з культурою східного регіону; нагадували про історичні події, які на Донбасі раніше викривлювали; ми розповідали про митців, спортсменів. Бо знаємо на власному досвіді, що Донбас - це не лише війна, терикони, гірники. Це регіон, який може похвалитися своїм українським корінням, неймовірною природою, спортивними та культурними досягненнями.

І Радіо Донбас.Реалії готові і далі відкривати такий Донбас усім. Пішов третій рік… Давайте разом писати нашу історію.

Автовідповідач та телефон прямого ефіру 0800300403 (безкоштовно по обидва боки лінії розмежування).

Ми у соціальних мережах: «Вконтакте», «​Одноклассники», Facebook

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)