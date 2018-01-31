У Мінську обговорили розведення сил та засобів ураження у Станиці Луганській з 1-2 лютого

31 січня у Мінську відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Як заявив посередник на переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік, обговорили розведення сил та засобів ураження у Станиці Луганській з 1-2 лютого та «можливі подальші кроки» щодо обміну.

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Минулого разу сторони обмінялися новими списками на обмін утримуваних у зв’язку з конфліктом на Донбасі після того, як 27 грудня відбувся обмін, коли Київ передав бойовикам 233 людини, а українській стороні передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території.

«Можливі подальші кроки» щодо обміну

Наразі у полоні угруповань «ДНР», «ЛНР» залишається ще понад 100 українських бійців та цивільних. Гуманітарна підгрупа 31 січня – за участю представників України Ірини Геращенко та Віктора Медведчука – обговорила «можливі подальші кроки», як заявив посередник на переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік. Однак, які ці можливі кроки, пан Сайдік відповісти на разі на зміг.

Речниця представника України на переговорах Дарина Оліфер назвала позитивним нещодавнє звільнення українського військовослужбовця Романа Савкова та висловила надію, що «процес звільнення українських заручників триватиме і надалі».

Був лише один день без обстрілів – українська сторона

Учасники робочої підгрупи повторно підтвердили прихильність до всеохоплюючого стійкого безтермінового зупинення вогню

Загалом рівень порушень режиму тиші на Донбасі тепер менше, ніж до 20 грудня, але останнім часом їх стало більше. У підгрупі з питань безпеки це визнали та обговорили цю проблему, повідомив посол Мартін Сайдік: «Учасники робочої підгрупи повторно підтвердили прихильність до всеохоплюючого стійкого безтермінового зупинення вогню».

Він повідомив, що сторони дійшли згоди щодо потреби віддачі відповідних наказів та дисциплінарних заходів за порушення режиму тиші. Українська сторона заявила, що після запровадження «різдвяного» перемир’я, яке почало діяти з 23 грудня 2017 року, був лише один день без обстрілів з боку Росії та ОРДЛО.

У Станиці Луганській має початися відведення зброї – Сайдік

Із 1-2 лютого має початися відведення сил та засобів ураження у Станиці Луганській. Після цього там почнуть відраховувати тиждень повної тиші і тоді ця зона безпеки запрацює.

З української сторони була названа дата початку або завтра, або 2 лютого. Маємо надію, що так і буде

Надію на це висловив посередник на переговорах Мартін Сайдік у відповіді на запитання Радіо Свобода: «Так, я думаю, це було б дуже гарно. З української сторони була названа дата початку або завтра, або 2 лютого. Маємо надію, що так і буде».

Із трьох зон безпеки, які були оголошені раніше, найбільш проблемною залишається Станиця Луганська, де не відведені зброя та жива сила.

Представники угруповання «ДНР» заявили, що готові до розведення сил та засобів ураження, якщо це зробить Україна у Станиці Луганській.

31 березня закінчується мандат ОБСЄ як спостерігача на Донбасі, тепер ідуть перемови про його продовження, і посол Сайдік має надію, що результат буде позитивним.