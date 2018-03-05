Радіо Свобода Daily: «Слідчі дії» під Радою – мітингарі на колінах, газ для журналістів та вилучення зброї

«Слідчі дії» під парламентом

Найбільш гучною подією минулих вихідних стали сутички силовиків і мітингарів у наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради. У поліції назвали їх «слідчими діями» у справах спроби захоплення Жовтневого палацу й сутичок біля Верховної Ради 27 лютого. Натомість частина народних депутатів називають дії силовиків «штурмом», внаслідок якого наметовий табір був «розтрощений спецпризначенцями».

У результаті, повідомили у поліції, до лікарень звернулися 13 жителів наметового містечка, і семеро правоохоронців. Загалом до відділків доставили 111 людей, більшість з яких відпустили. Вулицю Грушевського, де стояли намети, розчистили.

Крім того, на місці подій від розпилення газового балончика постраждав журналіст Радіо Свобода Сергій Нужненко. Він заявив, що балончик застосував співробітник поліції. Постраждалому журналісту діагностували хімічний опік, йому знадобилася медична допомога.

У поліції запевнили, що проведуть службову перевірку. А в столичній прокуратурі відкрили два кримінальних провадження. Під час «слідчих дій» також постраждали журналісти Богдан Кутєпов (Hromadske) та Владислав Красінський (Insider).

Низка народних депутатів та правозахисників звинуватили силовиків у перевищенні сили. Народний депутат від БПП Мустафа Найєм висловив обурення тим, що затриманих тримали на колінах у снігу. Він заявив що ініціюватиме спеціальне розслідування щодо цього. У МВС наполягають, що дії поліції не були «надмірно жорсткими». А слідчі дії були виправданими, оскільки у мітингарів знайшли гранати, запали, «коктейлі Молотова» та димові міни.

Коротко про важливе

– Із 5 березня розпочався черговий режим припинення вогню, який має стати «повним і безстроковим». Водночас, напередодні ЗСУ попередили про можливі провокації.

– Посольство України попереджає театри Франції про неприпустимість видавати українських акторів за російських.

– Європейська комісія висловила готовність стати посередником у владнанні газової суперечки між Україною та Росією. А в «Газпромі» заявили, що почали процедуру розірвання контрактів із «Нафтогазом».

#Прикрути у соцмережах

Тим часом соцмережі бурхливо відреагували на заклик «Нафтогазу» до українців трохи «прикрутити» тепло, аби допомогти протриматися у протистоянні, поки морози спадуть.

Що відбувається з президентом Росії в останні дні?

Погрози про розірвання газових контрактів та презентація сучасного озброєння, яке може знищити Америку, свідчить про політичну короткозорість російського президента Володимира Путіна. Таку думку висловив у своїй публікації політичний оглядач Віталій Портников. Усе це через те, що російський керманич не вміє програвати, натомість від подібних його дій втрачає сама Росія, резюмував журналіст. То що ж відбувається з президентом Росії, читайте за лінком.

Голова Конституційного суду про мовний закон і зарплати суддів

З обранням голови у Конституційному суді України фактично завершилася конституційна бездіяльність. За тиждень з новим головою КСУ встиг ухвалити кілька рішень, одне з яких – визнання неконституційним так званого «закону Колесніченка-Ківалова» – деякі оглядачі назвали революційним, а інші – відкритою «скринею Пандори». Як коментує це рішення сам голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук, а також про зарплати суддів та поїздки у метро він розповів в ефірі Радіо Свобода.

«Події початку 1918 року прийшли для киян під словом «вперше»

«Великий був і страшний 1918 рік по Різдві Христовому», – писав письменник Михайло Булгаков. Київські події, про які він пише, відбувалися наприкінці року. Проте початок 1918-го був не менш буремним: тоді за короткий проміжок часу в Києві тричі змінилася влада, точилися бої, місто зазнало артилерійських обстрілів і масових розстрілів. Про те, що відбувалося в Києві 100 років тому і як на це реагували мешканці міста, читайте в матеріалі.

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