Радіо Свобода Daily: український фільм «Донбас» отримав нагороду за режисуру в Каннах

Перемога українського фільму у Каннах

Розпочнемо цей огляд із гарної новини: український фільм режисера Сергія Лозниці «Донбас» отримав нагороду на Каннському кінофестивалі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український продюсер Денис Іванов. Cтрічка Сергія Лозниці була номінована у другій за важливістю конкурсній програмі у французьких Каннах ‒ «Особливий погляд».

Депортація: ніколи знову

Нині Україна згадує депортацію кримських татар 1944 року. У Сімферополі в анексованому Росією Криму молебень (дуа) пройшов під наглядом ОМОНу. Як відбувалися вшанування у Сімферополі і Києві – дивіться тут.

Як згадували про депортацію кримських татар до анексії півострова – у фоторепортажі Радіо Свобода.

У Міністерстві закордонних справ України вважають подібними події, що відбуваються в окупованому Росією Криму зараз, із тими, що були на півострові в 1944 році.

У Радянському Союзі про цей злочин пам’ятати було заборонено. Про те, як ці роки непам’яті далися українцям взнаки, у статті Ярини Ясиневич.

Глузман про Сенцова

Ще одну статтю, яку Радіо Свобода радить прочитати – думки колишнього радянського політв’язня Семена Глузмана про нинішнього в’язня Кремля Олега Сенцова. Далі пряма мова:

«Сумна, гірка новина: Олег Сенцов оголосив голодування в зоні. Дивна реакція публіки – байдужість. Втім, не дивна. Коли я в сімдесяті минулого століття двічі серйозно голодував у політичному таборі, один раз – 112 днів, другий – 114, природно, з примусовим годуванням, абсолютно бузувірською процедурою, я не добивався звільнення. Я протестував проти нахабно посміхаючого зла! Так, я все ще хотів справедливості».

І ще кілька новин до вашої уваги:

– Затриманий у Німеччині колишній народний депутат від «Блоку Юлії Тимошенко» Дмитро Крючков, якого розшукує НАБУ, 17 травня вийшов під заставу в 100 тисяч євро.​

– Генпрокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з групи «Воля народу» Олександра Пономарьова.​

– Після будівництва газопроводу «Північний потік-2» роль України як транзитера повинна зберегтися, заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель після переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

– Колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, якого в березні отруїли нервово-паралітичною речовиною у британському Солсбері, виписали з лікарні. Президент Росії Володимир Путін побажав йому «міцного здоров’я».​

Доброслав Обітований

У Доброславі живе найбільша родина в Україні. Павло Семенюк – «пастух» незвичайної громади. Щороку народжується цілий шкільний клас його нащадків. У 78-річного діда є загалом понад 300 прямих нащадків і понад 700 родичів – і всі вони займають кілька вулиць одного селища. Себе вони називають «мурашківцями», а сусіди їх – «бородачами». Гнані за радянських часів, вони знайшли свою землю обітовану на Одещині. Чому в них під забороною вища освіта і чому дітям не можна йти в дитячий садок? Як живуть «бородачі» і у чому особливість їхньої віри?

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Безкоштовні барахолки

Безкоштовно облаштувати квартиру та ще й дали поїсти. Усе це можливо в одній із найдорожчих країн Європи – Данії. Завдяки волонтерам. Вони заохочують людей обмінюватися непотрібними речами один з одним. А також збирають продукти у постачальників торговельних мереж, які ті мали б викинути, і роздають усім охочим. Усе це – аби зменшити кількість сміття в країні.

Піклуймося про довкілля!

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