Радіо Свобода Daily: «Людина Манафорта» в Україні – Килимник став обвинуваченим у США

«Людина Манафорта» в Україні

Громадянин України та Росії Костянтин Килимник став відповідачем у справі, яку у США спецпрокурор Роберт Мюллер веде проти колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Нове обвинувачення щодо Манафорта та Килимника стосується імовірних зв’язків із російською розвідкою. Дотепер у розслідуванні команди спецпрокурора США Килимник фігурував анонімно, як «особа А». Килимник є давнім соратником Манафорта. Що відомо про «людину Манафорта» в Україні, читайте за лінком.

Далі коротко:

– Генпрокуратура відкрила провадження щодо депутата Верховної Ради Євгена Мураєва. Йдеться про дві статті – державна зрада і умисно неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Мураєв каже, що не називав Сенцова «терористом».

– Верховній Раді пропонують визнати роботу Міністерства соціальної політики України незадовільною і звільнити міністра соцполітики Андрія Реву.

– Президент України зустрівся з родинами українських заручників, які утримуються у російських в’язницях та на окупованих територіях Донбасу і Криму.

#SaveOlegSentsov

Президент Європейської ради Дональд Туск на саміті звернувся до лідерів «Групи семи» з проханням про підтримку українського режисера Олега Сенцова.

Звільнити ув’язненого Сенцова закликає Росію міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Організатори глобальної акції #SaveOlegSentsov закликали небайдужих долучитися до онлайн-акції 8-9 червня для звільнення українського режисера, який 27 днів голодує в російській колонії.

Погром ромського табору в Києві

У Києві розгромили черговий табір ромів. 7 червня поліція Києва відкрила кримінальне провадження після того, як члени організації «Національні дружини» знищили намети в таборі ромів у парку «Голосіївський». Члени організації прийшли до поселення з сокирами та молотами, прибули до поселення тоді, коли самі роми покинули те місце. Радіо Свобода з’ясовувало, що залишилося на місці табору, чому його розгромили саме зараз та хто має насправді вирішувати питання ромських поселень.

Тепер два матеріали, які стосуються радянських архівів:

У Росії знищують єдині архіви з даними репресованих в СРСР на підставі засекреченого міжвідомчого наказу від 2014 року, повідомляє російська газета «Комерсант» із посиланням на заяву директора Музею історії ГУЛАГу Романа Романова.

Аварія на ЧАЕС не була випадковою, про це свідчать розсекречені документи КДБ. Їх внесли до реєстру ЮНЕСКО.​ Про те, яким чином відбирались ці документи і про що саме у них ідеться, у матеріалі Радіо Свобода.

Мистецький опір

Український художник Андрій Єрмоленко, який проживає у Львові, створив 14, а невдовзі намалює ще й 15-й, альтернативних плакатів до Чемпіонату світу з футболу-2018, який відбуватиметься невдовзі у Росії. За ці графічні витвори митця не один раз блокував Фейсбук за «порушення положення спільноти», але завдяки багатьом друзям його швидко «розбанили». Чого домагається український художник своїми плакатами? Чи звернули увагу на його роботи в Україні і світі?

«Має бути повний бойкот українцями чемпіонату. Просто не дивитись. Бо це те саме, що дивитись, як убивають людину. Ми маємо розуміти, що, дивлячись чемпіонат, ми вбиваємо Сенцова та інших хлопців, підтримуємо Росію», – зазначає художник.

Будьте принциповими!

Ваше Радіо Cвобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.