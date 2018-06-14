Радіо Свобода Daily: документ про передачу катерів «Айленд» ось-ось буде готовий

Катери «Айленд» для України

У Києві проходить заключна конференція для визначення основних умов контракту щодо передачі катерів класу «Айленд» зі США до України. Розпочалась вона з 11 червня і триває досі.

Як мовиться у відповіді командування українських ВМС на запит Радіо Свобода, документ підпишуть після того, як він пройде «внутрішнє погодження американською стороною». Також щодо механізму сплати за катери, який був однією з основних офіційних перепон для отримання катерів, у командуванні зазначили, що гроші для сплати супутніх витрат вже зарезервовані за однією з бюджетних програм Міністерства оборони України.

Мільярд від ЄС

Європейський парламент підтримав ініціативу надання наступної макрофінансової допомоги для України, яка передбачає виділення 1 мільярда євро. В ЄС наголошують, що ці кошти мають підтримати слабку українську економіку, і головне – стати стимулом до продовження реформ. За ініціативу проголосували 527 євродепутатів, проти – 124, утрималися – 29 парламентарів. Однією з головних умов надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом в один мільярд євро є продовження боротьби з корупцією, включаючи створення антикорупційного суду.

Ще декілька новин у продовження теми.

В Антикорупційного суду «забрали» апеляції в поточних провадженнях». Таку норму внесли до Кримінально-процесуального кодексу.

Уряд схвалив проект указу президента про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського. Тепер указ про відставку має підписати президент України Петро Порошенко.

Також Кабмін ініціював пілотний проект, який передбачає використання мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших засобів комунікації замість традиційних касових апаратів.

Далі про події у світі.

Президент Росії Володимир Путін знову призначив Владислава Суркова своїм помічником.

Група членів Європейського парламенту на знак підтримки ЛГБТ-спільноти направила стрічки у кольорах веселки всім футболістам 14 європейських команд, які братимуть участь у чемпіонаті світу 2018 року в Росії.

Головний муфтій Таджикистану засудив чоловіків, які схиляють дружин до незвичних для них сексуальних стосунків. Приводом для такої проповіді стали скарги жінок, чиї чоловіки примушували їх до орального сексу.

Республіка Північна Македонія

Після понад 25 років переговорів уряд Греції вирішив визнати узгоджену назву невеликої північної сусідки з населенням 2,1 мільйона, що здобула незалежність після розпаду колишньої Югославії. Але грецький парламент і громадяни Македонії ще мають ратифікувати угоду про нову офіційну назву країни – Республіка Північна Македонія. «Це розпочне шлях Скоп’є до членства в НАТО і допоможе зміцнити мир та стабільність на західному просторі Балкан», – заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ, коментуючи домовленість.

«Дунайська січ» у Бессарабії

І про музику в поєднанні з мальовничою природою. Три дні українського року чекає південь Одеської області наприкінці червня – в Ізмаїлі вп’яте відбудеться фестиваль «Дунайська січ». Фестиваль заснували спеціально для підтримки української культури в багатоетнічному регіоні, каже музикант Євген «Їжак» Романенко. Проводити фестиваль у Бессарабії – його ідея. Потрібно там підтримувати українську культуру, каже засновник гурту «TaRuta». В інтерв’ю Радіо Свобода Романенко розповів про нове наметове містечко за європейськими стандартами, анонсував групи з Естонії і Білорусі і пояснив, чому фестиваль триденний, хоча виступи заплановані лише на два дні.

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