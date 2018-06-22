Радіо Свобода Daily: Іван Драч «пішов» – спогади митців і політиків

Іван Драч «​пішов»​

У Києві попрощалися із поетом, драматургом і першим головою Народного руху Іваном Драчем. Він помер напередодні від тяжкої хвороби у віці 81 року. Поховали поета на Київщині у рідних Теліжинцях поруч із сином, як і заповідав Іван Драч. Про те як починав і працював, випереджав епоху і дивував, ризикував і створював Україну – зворушливі історії розповіли колеги і друзі Івана Драча.

#SaveOlegSentsov

Український режисер Олег Сенцов голодує у російській в'язниці уже 40-й день. Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова повідомила, що режисер перебуває у медичній частині, у нього проблеми з нирками і серцем.

Тим часом її російська колега Тетяна Москалькова стверджує, що внаслідок голодування український режисер «не схуд, він навіть додав кілька кілограмів». Олег Сенцов спростував це.

Закон про нацбезпеку: аналіз

Верховна Рада ухвалила закон «Про національну безпеку», який має наблизити Україну до стандартів НАТО. З одного боку, він є рамковим, тобто не запрацює на повну силу без кількох інших документів. Із іншого, він дійсно реорганізовує безпековий сектор та запроваджує над ним цивільний контроль. Депутати могли проголосувати «в комплекті» ще за те, щоб вилучити з базового закону про Службу безпеки України функції контролю за економічним сектором – як вважають, непритаманні цьому відомству повноваження. Проте на це не вистачило ні голосів, ні політичної волі. Аналіз закону про нацбезпеку​ – тут.

Тепер коротко:

– Президент Петро Порошенко телефоном закликав Володимира Путіна звільнити українських заручників. Російський президент, у свою чергу, висловив Порошенку «стурбованість загостренням» на Донбасі. ​

– Рада схвалила законопроект про запуск роботи антикорупційного суду в Україні. У Держдепартаменті США нагадали про необхідність внесення змін до цього закону щодо апеляційного розгляду корупційних справ.

– Коаліція «За вільний інтернет» закликає Верховну Раду не голосувати за проект закону про блокування сайтів, який парламент включив до свого порядку денного. На думку активістів, цей документ порушує права людини.

Після війни

«Жодні красиві слова про нову армію, яка втілює в нашій уяві найкращі етичні та психологічні якості, не рятують нас від неуникненності співжиття з ними – реальними, живими, справжніми військовими, які не завжди відповідають нашим високим вимогам і не менш високим ідеалам, але які – так само, як і ми – мають право бути побаченими, почутими й зрозумілими» – наголошує письменник Сергій Жадан у своїй статті. Про захисників України і взаємний захист, читайте за лінком.

Таємниці Кам’яної Могили

Що таке Кам'яна Могила? Як цей об'єкт визначають науковці, а як знавці «місць сили»? Який вік наскельних зображень, які залишили у гротах стародавні люди? Та чому люди з усього світу їздять доторкнутися до каменів The Stone Tomb? Про це – у матеріалі за лінком.

​70 років вінілу

У 1948 році світ побачив першу довгограючу вінілову платівку, випущену Columbia Records, що дозволило меломанам насолоджуватися значно якіснішим звучанням. Більш того, музику можна було слухати не кілька хвилин, а майже півгодини. Здається, що цифрові технології сьогодення мали б повністю витіснити вініл. Але в платівках є дещо, що змушує багатьох музичних шанувальників надавати перевагу саме їм. В Україні також є чимало пошановувачів «платівкової» культури. При чому, вініл деяких українських виконавців користується чималою популярністю. Але в чому секрет?

Бережіть традиції і отримуйте задоволення від цього!

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