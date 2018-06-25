Радіо Свобода Daily: Балух написав Порошенку

Черговий напад на ромів

Ввечері 23 червня на околицях Львова група невідомих осіб напала на табір ромів. Внаслідок сутичок загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями – 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жінку, 19-річного хлопця та 10-річного хлопчика, усі вони також живуть на Закарпатті. Правоохоронці затримали усіх підозрюваних у причетності до нападу. За повідомленнями в ЗМІ, вік нападників коливається від 16 до 22 років. У соцмережах дискусія – як інтегрувати осіб ромської національності в суспільство?

Балух написав Порошенку

Сьогодні у Залізничному районному суді Сімферополя відбудеться судове засідання, на якому мають розглянути клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення голодуючого в СІЗО українського активіста Володимира Балуха. Напередодні він написав листа президентові України Петрові Порошенку. Його фотокопію опублікував у Фейсбуці заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. У листі, датованому 22 червня, Балух висловив сподівання, що цивілізований світ візьме до уваги «гіркий досвід історії» і зупинить агресивні дії Росії.

Далі до Вашої уваги три «точки зору» відомих людей на актуальні теми:

Український музикант, лідер рок-гурту «Океан Ельзи», композитор, громадський діяч Святослав Вакарчук під час виступу на випуску Української академії лідерства розповів про владну систему України і потребу змін

Чи свідчить архітектурна спадщина Києва про «європейськість» мера Кличка і міністра культури Нищука, роздумують журналісти Ірина Костенко та Марина Остапенко.

А політичний оглядач і ведучий Віталій Портников аналізує наслідки інтерв’ю відомого грузинського співака і кіноактора Вахтанга Кікабідзе і атаку на нього російських шовіністів.

170 років тому Європа вийшла на Майдан

Далі, вже традиційний для оглядів за вихідні, матеріал про відому історичну подію. У 1848 році – в Європі вирували події, які потім отримали назву «Весна народів». У багатьох європейських країнах відбувалися різного роду соціальні зрушення, революції, повстання. Про причини й наслідки цих подій Радіо Свобода поговорило з істориком, координатором проекту «Лікбез. Історичний фронт» Кирилом Галушком.

А що відбулось у світі?

У США влада повернула понад 500 дітей їхнім батькам-мігрантам, з якими вони були розділені через політику так званої «нульової толерантності», яка передбачала поділ сімей нелегальних мігрантів, котрі прибували в Сполучені Штати.

ФІФА розслідуватиме двох футболістів збірної Швейцарії за албанські жести в матчі проти Сербії

Влада Австрії готується до проведення зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна 15 липня у Відні, повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung.

У Саудівській Аравії набув чинності королівський указ, який дозволяє жінкам керувати автомобілем.

Солісти «Ла Скала» і Віденської опери дали концерт у Києві

Українські оперні співаки, які здобули визнання за кордоном, виступили у Києві. На Софіївські площі просто неба відбувся гала-концерт «В Україну повернусь». Ідея проекту – об’єднати українських солістів, які працюють у світових театрах «Ла Скала», «Метрополітен-опера», «Ковент-Гарден» і Віденській опері і рідко виступають в Україні, на одній сцені. Людмила Монастирська, Ольга Безсмертна, Маріан Талаба, Зоряна Кушплер і Олександр Цимбалюк виконали партії із популярних світових опер у супроводі симфонічного оркестру Національної філармонії України.

Вдома у посла США

Посол США Марі Йованович запросила до своєї резиденції впливових та успішних жінок, щоб обговорити можливості для жіночого лідерства. Ініціатива належить трьом жінкам-послам провідних країн світу: Великої Британії, Франції та США. Метою зустрічі є не лише обмін досвідом, а й розширення кола знайомств: за умовою заходу кожна гостя мала запросити ще одну жінку, якій ця зустріч може бути корисною. Радіо Свобода ексклюзивно розповідає про що говорили жінки у резиденції посла США.

Копав, копав і викопав

І на завершення історія про наполегливість. Дружина вірменського селянина хотіла льох для картоплі, та коли чоловік почав його копати, він просто не зміг зупинитися. Протягом наступних 23 років він спорудив цілий підземний світ, використовуючи лише зубило і молот.

Будьте віддані справі, яку любите!

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