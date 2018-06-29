Радіо Свобода Daily: Москалькова поїхала до Сенцова, об’їхавши Денісову

Москалькова у Сенцова

Омбудсмен Росії Тетяна Москалькова відвідала колонію «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі, в якій вже понад 45 днів голодує громадянин України Олег Сенцов. Кортеж доставив її до колонії, об’їхавши уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову, яка чекала перед воротами пенітенціарного закладу.

Перед цим речник Москалькової Олексій Зловедов заявив, що Денісова не узгоджувала з російською стороною відвідання українського в’язня Олега Сенцова, тому й не зможе побачити його. Уповноважена з прав людини в Росії після візиту до колонії заявила, що стан Сенцова – «задовільний».

Примітно, що більшість росіян не знає про голодування утримуваного в Росії українського режисера Олегв Сенцова. Про це свідчать дані опитування, проведеного російською недержавною дослідницькою організацією «Левада-Центр».

Творці Конституції

Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом внесе до Верховної Ради поправки до Конституції, в яких запропонує закріпити мету щодо членства України в ЄС і НАТО.

А от першу Конституцію незалежної України ухвалили протягом однієї ночі – із 27 на 28 червня. Після цього кілька разів її намагалися змінювати, але жодного разу не переписували заново. Радіо Свобода поговорило із трьома очевидцями та безпосередніми учасниками цих подій, членами парламенту другого скликання, про конституційну ніч 1996-го, дискусії навколо окремих положень Основного закону і те, як вони оцінюють його виконання станом на тепер.

У світі тим часом...

Президенти США і Росії, Дональд Трамп і Володимир Путін, мають зустрітися 16 липня в столиці Фінляндії Гельсінкі, повідомляють у Білому домі. Таку ж інформацію одночасно оголосили і в Кремлі.

У Грузії заочно засудили колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі до 6 років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Москва висунула обвинувачення жінці у шпигунстві на користь Румунії за розкриття постачання електрики до Криму та Донбасу

«Навели мости»

Реконструкція розв’язки навколо Шулявського мосту, частина якого обвалилась у 2017-му, стала цього року одним із найбільших затверджених столичних проектів. Наприкінці червня з підрядником, який виконуватиме ремонтні роботи, нарешті підписали контракт. Однак, як виявили «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») цей тендер розіграли непрозоро: між двома пов’язаними фірмами, які виводять на одного народного депутата – Максима Микитася. Він – добрий знайомий мера Києва Віталія Кличка, який неодноразово ставав на захист його проблемних забудов, а ще, як фіксували «Схеми», літає з ним на одному приватному літаку.

Підводна археологія

Запорізькі гідроархеологи з національного заповідника «Хортиця» минулого тижня повернулися з 10-денної експедиції на Херсонщині. Поїхали вони туди в пошуках корабля, який спершу вважали турецькою галерою XVII сторіччя, та під час вивчення річкового дна знайшли ще один старовинний човен. Організувати експедицію вченим допомогли меценати. Зараз археологи планують повернутися до вивчення унікальних знахідок уже наступного року, сподіваючись знайти поряд із затонулими кораблями козацькі човни. Радіо Свобода розпитало керівника експедиції, голову відділу охорони пам’яток заповідника «Хортиця» Дмитра Кобалію про зроблені знахідки, небезпеки, які існують для цих унікальних пам’яток, і про те, коли їх зможуть побачити пересічні українці.

Унікальне довкола нас! Треба лише уважно придивитись!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.