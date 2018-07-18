Радіо Свобода Daily: задля слідчого експерименту Генпрокуратури перенесуть пам’ятник і хрест героям Небесної сотні

Шабунін у зеленці і тортах

Під стінами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зранку відбулися одночасно три мітинги. Вимагали звільнення керівника САП Назара Холодницького і очільника НАБУ Артема Ситника, притягнення до кримінальної відповідальності президента Петра Порошенка, зниження тарифів на транспорт та подешевшання продуктів. Щоб не заплутати вас, наша кореспондентка чітко розповіла, хто і з якими вимогами пікетував САП та чому облили зеленкою і закидали тортами голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.

«Боротьба БПП і «Народного фронту» вже виходить на вулиці», – каже політолог Богдана Бабич. Так вона оцінює конфлікт між головою «Центру протидії корупції» Віталієм Шабуніним та головою Соціалістичної партії Іллєю Ківою, що теж був присутній під стінами САП. Шабуніна називають виразником інтересів президента Петра Порошенка, а Ківу – людиною очільника МВС Арсена Авакова, нагадує експерт. Утім, ситуація має і дещо інший вимір, зауважує Бабич. «Якщо глибше вдивитися в ситуацію, ми бачимо розбалансованість антикорупційних органів, нездорову конкуренцію між ними. Це блокує їхню результативну діяльність», – каже вона. Більше експертних коментарів і аналізів ситуації за лінком.

«Тітушки» увірвалися у НАБУ

Втім, людно було не лише під стінами САП. Протест відбувся і біля ще одного антикорупційного органу – НАБУ. Як заявили в бюро, під час акції протесту «організована група тітушок» увірвалася до будівлі НАБУ – ці люди виламали двері, увірвалися у хол бюро. Національне антикорупційне бюро України припускає, що вторгнення групи невідомих у приміщення бюро є «свідомою, спланованою і організованою провокацією» з боку представників певних політичних сил. Поліція за фактом подій біля НАБУ відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

«Представники поліції, які перебували поруч, жодним чином не заважали їхнім діям. Тільки після того, як ці так звані протестувальники почали трощити меблі та погрожувати працівникам НАБУ, представники МВС зайшли всередину і ввічливо попросили їх вийти», – обурились у бюро.

Четверті роковини трагедії з МН17

У Нідерландах у четверті роковини катастрофи малайзійського «Боїнга» над Донбасом понад тисяча родичів жертв трагедії зібралися на церемонію у Поминальному лісі поблизу амстердамського аеропорту Схіпхол. Поминальний ліс – це висаджені рік тому 298 дерев – по одному для кожного загиблого. Під деякими деревами поховані похоронні урни.

Через 4 роки після тієї трагедії, відомо вже майже про «кожен крок» пересування літака і про відповідальних за його збиття, однак, до кінця правда все ще не з’ясована.

У Нідерландах вже все готово для початку суду у справі про катастрофу. Підписані необхідні договори з Україною про кримінальне переслідування підозрюваних. Усунені всі юридичні перешкоди для їхньої участі в судовому процесі по відеозв'язку і для виконання вироку, який буде винесений Гаазьким судом. Про те, коли почнеться суд, інформації поки що немає.

Слідчий експеримент у справі Майдану

Тим часом в Україні Генеральна прокуратура розпочинає слідчий експеримент у центрі Києва в рамках розслідування справи про розстріли протестувальників на Майдані взимку 2014 року, повідомив начальник слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк. Він зазначив, що у зв’язку з експертизами, буде тимчасово перенесено пам’ятник і хрест героям Небесної сотні у зв’язку з необхідністю проведення слідчих дій на тому місці, й закликав людей не сприймати це критично.

Зі свого боку, директор музею «Революції гідності» Ігор Пошивайло повідомив, що роботи зі створення Меморіалу героїв Небесної сотні почнуться в жовтні. Меморіал планують відкрити 20 лютого 2019 року.

Трамп каже, що обмовився

Президент Дональд Трамп заявив, що погоджується з висновками американських спецслужб щодо того, що Росія втручалася у вибори президента США, відмовившись від своїх попередніх коментарів. Він сказав, що переглянув стенограми і відповідь, яку він дав на саміті у Гельсінкі, і зрозумів, що йому необхідно прояснити свою заяву. За його словами, на саміті він обмовився. «Я не бачу причин, чому це не Росія... Ми робимо все можливе, щоб запобігти втручанню Росії в 2018 році», – сказав Трамп.

Про що ще варто знати?

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) присудив родині Анни Політковської 20 тисяч євро компенсації, визнавши, що російська влада порушила право журналістки на життя.

Білорусько-українського журналіста Дмитра Галка, який працював і в зоні АТО на Донбасі, визнали в Білорусі винним у насильстві стосовно працівника білоруської міліції

Український дайвер-герой

І про витривалість і готовність прийти на допомогу. Український дайвер Максим Полежака – один із тих, хто брав участь в операції з порятунку 12 дітей та їхнього тренера із затопленої печери Тхам-Луанґ у Таїланді. Саме завдяки його зусиллям «морські котики» змогли дістатися до футбольної команди, котра потрапила у пастку. Разом із напарником в умовах нульової видимості, сильної течії та холодної води йому вдалося обладнати маршрут порятунку в найскладніших місцях проходження. Про перебіг спецоперації Максим Полежака розповів Радіо Свобода.

Нехай Ваші вміння теж стануть комусь у пригоді!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.